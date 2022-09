Cristina Fernández de Kirchner: "Estamos ante un claro caso de prevaricato"

La vicepresidenta ejerce su propia defensa en la última ­jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz y en el que, dijo, “seguirá desarmando las mentiras” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Luego del alegato de su codefensor, Carlos Beraldi, fue el turno de Cristina Fernández de Kirchner que, tras un breve cuarto intermedio, comenzó con el ejercicio de su propia defensa de acuerdo al artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación.

En el comienzo de su alegato, destacó la labor de sus codefensores Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy quienes tuvieron la atribución de "demostrar las increíbles mentiras de Mola y Luciani".

"Estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no solo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, también los fiscales", destacó en su defensa Fernández de Kirchner.

"Voy a pedir que se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con las pruebas que tuvo este juicio", manifestó Fernández de Kirchner, y dijo que "si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión".

Además, la Vicepresidenta afirmó que "nadie pueden entrar en contradicción con la Constitución" y que la ley debe ser contemplada "De modo coherente en todo el ordenamiento". "Nadie puede ser excusado de cumplir la ley alegando no conocerla, algo que precisamente se hace en el Poder Judicial, eso revela el nivel de crisis sistémica en el que estamos. Lo que estoy haciendo es ver cómo encaje este juicio en el sistema jurídico argentino", añadió.

"La acusación es anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal", sentenció Cristina Fernández, que antes había asegurado que la acusación "viola el artículo primero de la Constitución".

Además, destacó que "Si yo soy la jefa de una asociación ilícita, Luciani no debería ser fiscal, porque su cargo lo firmé yo". Previamente, en su defensa, había argumentado que: "Néstor en sus dos gobiernos y yo en el mío fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita".

"Me trajeron de los pelos a este juicio y para eso trajeron de los pelos a la Constitución. Es un disparate. Esto no ayuda, complica a un país y lo torna poco serio. Pero, ¿siempre actúa la Justicia así con un presidente? No", aseguró.

“Mañana (por hoy) continúan las audiencias de la causa Vialidad. A partir de las 9.30, el Dr. (Carlos) Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11 ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación”, escribió la vicepresidenta ayer por la tarde en su cuenta de Twitter, donde también compartió el link para ver la transmisión por YouTube.