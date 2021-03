Cristina Kirchner: "El Lawfare es la articulación de la justicia con los medios de comunicación"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó hoy con dureza al Poder Judicial, afirmó que "el lawfare sigue en su pleno apogeo" y sostuvo que la causa "dólar futuro" que la tiene como acusada se armó para que el expresidente Mauricio Macri gane las elecciones, con "responsabilidad" de los jueces.

"Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, mi abogado dijo que lo tenía que pedir, pero no. Voy a pedir aplicar la ley y la Constitución a todos y a todas", concluyó la expresidenta tras casi una hora de exposición dirigiéndose al presidente de la sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone.

Al comenzar a hablar ante los jueces, Fernández de Kirchner sostuvo que "el lawfare sigue en su pleno apogeo".

Desde su oficina en el Senado, la vicepresidenta expuso a través de la plataforma Zoom en una audiencia virtual ante los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes en los próximos días tienen que decidir si cierran la causa por inexistencia de delito.

La vicepresidenta de la Nación finalizó su declaración frente a la Cámara Federal de Casación con una contundente frase: "No voy a pedir ningún sobreseimiento; hagan lo que tengan que hacer".

Además, realizó una cronología de cómo se realizó esta denuncia, que permitió dar el puntapié inicial de la persecución judicial en su contra y ex funcionarios de su administración. También apuntó contra el ex Presidente Mauricio Macri por el gran endeudamiento de la Economía Argentina, dado que se demostró que esta medida económica no generó perjuicio al Estado e incluso hubo ganancias por la inversión.

Antes de terminar su testimonio para darle lugar a Axel Kicillof, quien está imputado por ser el ex ministro de Economía, al igual de Alejandro Vanoli y Miguel Pesce, que le siguen en la audiencia, Cristina Fernández le habló directamente a los jueces y les dijo: "Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando".

