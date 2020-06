¿Cuarentena sí o no?

Luego de las manifestaciones del sábado en el Obelisco por el levantamiento de la cuarentena, el ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, declaró: “Si se levanta la cuarentena, en quince días vamos a ver las imágenes de Nueva York, con cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas”.

Además, afirmó que las protestas del sábado, que se realizaron no solo en el lugar icónico de la Ciudad de Buenos Aires sino también en diferentes puntos del país, están manipuladas políticamente.

“Esta enfermedad es muy contagiosa. Si (el aumento de contagios) se distribuye a lo largo de un año, el sistema aguanta; pero si pasa en un mes o dos, es lo que vimos en países como España, Italia, Estados Unidos o Brasil”, aseguró Gollá.

Desde diario Hoy se consultó a diferentes dirigentes políticos e infectólogos sobre la frase del ministro de Salud. Algunos suscribieron y otros se mostraron en disidencia.

Daniel Lipovetzky

Diputado provincial - Juntos por el Cambio

“En definitiva, desde lo sanitario, está bien que desde el Ministerio de Salud se advierta de las consecuencias de un levantamiento de la cuarentena, más allá de que estoy convencido de que los bonaerenses en su mayoría tienen claro que no es momento para un levantamiento total. Y yo coincido con eso. Estos 70 días de cuarentena muestran un número de muertos en el país mucho menos negativo que en la mayoría de los países de América, lo que marca que las medidas han sido las correctas. Pero también es momento de mejorar la calidad de esa cuarentena, que ayude a muchos sectores, sobre todo comerciantes y pymes, que hoy viven una situación casi desesperante”.

Federico Storani- Dirigente UCR

“La frase del ministro es absolutamente desafortunada, pero responde a una lógica que desde mi punto de vista es lamentable, que es la del miedo, del pánico. En general, tener opiniones un poco fuertes al inicio de la cuarentena eran bueno para que todo el mundo tomara precauciones. Pero tratar de sembrar el pánico y de forma tan cruda no creo que sea bueno de ninguna manera. Además, creo que es falso, ya que con los correctos funcionamientos de los protocolos de seguridad se puede disminuir la transmisión del virus. No hay que dejarse llevar por el miedo, porque si no puede terminar siendo una pandemia económica”.

Florencia Barcia

Senadora provincial - Juntos por el Cambio

“Resulta imprudente en el contexto actual de 72 días de aislamiento obligatorio infundir miedo a la población a través de las desafortunadas declaraciones emitidas por el ministro de Salud, Daniel Gollán, dejando en clara evidencia la falta de medidas y herramientas para afrontar un brote de contagios en esta pandemia”

Ricardo Teijeiro - Infectólogo M.N. 58065

“Supongo que él se refirió a levantar la cuarentena de forma abrupta y total. Algo que acá en nuestro país nunca se haría, ya que aquí la flexibilización se va a hacer bajo protocolo y gradualmente. Así que ese riesgo no lo veo”.

Susana González

Diputada provincial - Frente de Todos

“Opino exactamente igual. En este momento estamos subiendo la curva de contagios. Hay que esperar al 7 de junio para ver cómo está la duplicación de casos para evaluar levantar la cuarentena o habilitar otras actividades. Provincia y Ciudad de Buenos Aires están en una situación muy complicada realmente”.

Gabriela Piovano - Infectóloga M.N. 85.555

“Estoy de acuerdo con el doctor e inclusive, desgraciadamente para la Ciudad de Buenos Aires, en relación con lo que pasa con las villas de emergencia es dónde está mi temor concreto, porque entiendo que por tres meses más hay que darles de comer. No se hizo nada, no se está haciendo nada realmente profundo y está el miedo de que las cifras que se generen ahí sobrepasen realmente nuestra capacidad”.

Claudio Dellecarbonara

Diputado provincial - Pdo. Trabajadores Socialistas

“Hay que destacar que los gobiernos de la ciudad, de la Provincia y a nivel nacional están más preocupados por hacer declaraciones rimbombantes que por dar una solución real y efectiva a los problemas de los millones de habitantes, bonaerenses en este caso, o del país en general. Más que hacer estas declaraciones y ver si pega golpes bajos con las imágenes de cadáveres en las calles, tendría que preocuparse por la situación de la Villa Azul, de la Villa Itatí y de tantos asentamientos que hay en la Provincia de Buenos Aires. También por la situación de los propios trabajadores de la salud, entre los cuales el porcentaje de contagio es uno de los más altos del mundo por no tener los elementos de seguridad sanitaria, por no tener testeos”.

Lautaro De Vedia - Infectólogo M.N. 70640

“La declaración es un poquito tremendista y no sé si hay fundamentos para señalarla, pero sí coincido en que la cuarentena tiene que continuar porque sí es posible que en este momento, que estamos viendo más casos, podría registrarse un mayor número de muertes y problemas en el sistema de salud. No estoy de acuerdo con el tono de la declaración, pero sí creo que debería continuar. Lamentablemente, creo que la cuarentena debería continuar en Capital y Gran Buenos Aires. Habrá que ir buscando la manera de adecuarla, de flexibilizarla en las zonas o en las actividades que se pueda, siempre siguiendo el número de casos para ver que no se dispare”.

Raúl Abraham

Concejal - Juntos por el Cambio La Plata

“La verdad que los que piden la apertura total de la cuarentena son una pequeña minoría. Lo que está planteando una gran parte de la sociedad es que el Gobierno debe decir concretamente cuál es el plan para salir de la cuarentena, los plazos tentativos, las condiciones, los modos, las fases. La sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, y medidas tan extremas y excepcionales como las que se están llevando adelante deben estar sostenidas con mucha información, plazos y condiciones, como decía anteriormente”.

Claudio Frangul

Concejal - Juntos por el Cambio La Plata

“El máximo responsable de la salud de la Provincia no puede dedicarse a sembrar el pánico con declaraciones desmesuradas. Trabajemos con conciencia y responsabilidad”.