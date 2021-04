Daniel Gollan: “En cuatro días el ritmo de contagio pasó de un 40% a un 17%”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, explicó a diario Hoy y Red 92 cuál es la situación con respecto a la circulación de la cepa de Manaos en La Plata.

Además, aseguró que llegarán más dosis de vacunas que permitirán acelerar el ritmo de vacunación en los sectores con más riesgo.



En declaraciones contundentes, apuntó a la desinversión en salud de la gestión provincial de Cambiemos y también criticó los dichos del intendente de La Plata, Julio Garro, luego de que denunciara que “se enteraron por Twitter de la circulación de la cepa Manaos” en la ciudad.

—¿Cuál es el cuadro de situación con respecto a la circulación de la cepa Manaos en La Plata?



—Los investigadores y científicos de los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología y los pertenecientes al Conicet están investigando qué variantes aparecen en las muestras que se toman de cada ciudad. Este informe se publica sobre distintas ciudades de la Provincia. Lo que llamó la atención en La Plata fue que, de las 35 muestras elegidas al azar, el 74% pertenece a la variante Manaos de Covid-19. Lo confirmamos durante el fin de semana, pero ya lo sospechábamos por la rapidez de crecimiento de casos en La Plata. Me sorprendió lo que dijo el intendente, porque está mintiendo. Nosotros tenemos reuniones con los equipos técnicos todos los días. Estuve presente en la última reunión de la Región Sanitaria XI, en la cual le mostramos el crecimiento enorme de casos.



Garro sabe lo que está pasando y juega a la política más vil poniendo en riesgo a los platenses, negando lo que pasa públicamente. Está haciendo política barata y de la peor calidad.

El sistema sanitario de La Plata lo está ­sosteniendo la Provincia, porque la desinversión en el primer nivel de atención durante la gestión de Garro es muy grande, y viene de años anteriores. Queremos que todos los platenses tengan su cama, por eso pedimos nuevas medidas, entre ellas la suspensión de clases presenciales.



El intendente miente con respecto a las vacunas, dijo que le prometimos vacunas a todo el mundo, lo cual es una mentira in­munda. Por ley, todas las jurisdicciones pueden comprar dosis, y el único que compró fue el Gobierno nacional. Garro está jugando a la politiquería barata. Lo quiero convocar a seguir en la política del diálogo, al menos durante la pandemia.

—¿Tendría una reunión con el intendente Garro?



—Todo el tiempo lo recibimos y hablamos. Ellos mismos reconocen que durante la gestión de María Eugenia Vidal nadie le atendía el teléfono. Esta gestión siempre le atiende el teléfono, le lleva equipamiento e insumos. En las reuniones lo admiten; sin embargo, públicamente hacen este tipo de declaraciones.

—Con respecto a la medida en las escuelas, ¿hay certeza de que el 3 de mayo comienzan las clases presenciales?



—Nuestro objetivo es cuidar la salud y que no muera más gente. Por eso, en estos días debemos bajar la aceleración de contagios. Lo que observamos en estos cuatro días es que la curva se está desacelerando. De un crecimiento del 40% pasamos al 17% en esta última semana. Si esta tendencia sigue, el 30 de abril nos sentaremos a reevaluar y ver si se puede volver a una presencialidad muy cuidada.



En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), la comunidad educativa mueve entre 5 y 6 millones de personas, que representa la mitad de la población en ese territorio. Nosotros somos los primeros que queremos que vuelva la presencialidad. Entonces, no nos corran con que no nos interesa la salud o la educación, porque la gestión pasada fue la que desfinanció la educación. Que no le mientan a la gente.

—Ya que se prevé que se termine de vacunar a los mayores de 70, ¿hasta dónde se podrá avanzar con las personas mayores de 60?



—Eso depende de la cantidad de anotados, una variable que va cambiando constantemente.

—Esto también tiene que ver con la confianza en la vacuna...



—Totalmente. Tuvimos que remar muchísimo, y todavía tenemos que hacerlo para revertir ese daño. La misma gente que hoy pide vacunas es la que decía que la vacuna era veneno. No obstante, casi el 100% de los trabajadores de la salud están anotados, el 95% de la población mayor a 70 años está registrada, y se van anotando cada vez más. Esta semana recibiremos 308.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que vino de Holanda, del programa Covax. También están por llegar vacunas de “Sputnik V”, lo cual nos va a permitir tener al menos 500.000 dosis más. Con estas vacunas estaríamos cubriendo a toda la población registrada mayor a 70 años. Luego seguiremos con el grupo de mayores de 60.

—¿Se llegará a cubrir a la totalidad de los mayores de 60 a fines de abril?



—Si las vacunas llegan, estamos muy cerca. Esperamos para el 10 de mayo tener cubierto ese sector. Por el momento, estamos cubriendo los sectores con mayor tasa de mortalidad. Al ver la estadística de fallecidos, vemos que los mayores de 70 tienen una curva estable, mientras que la gravedad de los contagios se traslada a gente más joven. En la medida que lleguen más vacunas, estaremos aplicando a los grupos de 50 a 60 años y de 40 a 50 años.

—¿Cómo llega a circular tan rápidamente la variante brasilera?



—Este virus tiene una capacidad de transmisión increíble. En un mundo tan interconectado, cuando la cepa de Manaos apareció en Brasil, no tardó en aparecer en Europa y Estados Unidos. De alguna manera, alguien lo trae de afuera. El estudio que arrojó que el 74% de las muestras en La Plata pertenecían a esta variante, pertenece al resultado de muestras de gente que no viajó nunca y tampoco estuvo en contacto con gente que haya viajado. El virus puede reemplazar a la variante inicial. Lo peor que puede suceder es que las personas se enfermen con los dos virus, y si bien no significa que sea más grave, sí puede provocar nuevas mutaciones.

—¿Las vacunas hacen efecto sobre la cepa de Manaos?



—Hasta ahora todas las vacunas que han llegado y que tenemos disponibles son efectivas contra la cepa de Manaos y la cepa británica.