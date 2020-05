“Desde el inicio de la pandemia se distribuyeron 11 toneladas de alimentos”

Gustavo Aguilera es el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social. Esta área se encarga de la distribución de alimentos ha­cia los sectores más vulnerables durante la pandemia, así como también de distribuir fondos a los distintos municipios del conur­bano y el país. En diálogo con este mul­ti­medio, Aguilera contó cómo el Minis­terio de Desarrollo Social trabaja, en mo­mentos críticos como los que se viven, en brindar ayuda alimentaria.

—¿Cómo viene siendo la ayuda del ministerio en lo que respecta a alimentos durante la pandemia?

—El ministerio tiene varios frentes para garantizar la ayuda alimentaria a las familias. Uno son los merenderos, que se financian con las organizaciones, son cerca de 3.000 y se les entrega un monto por cada chico. Eso se ha incrementado en el último mes en un 50 por ciento. En abril se regularizó la entrega y se está tratando de centralizar los fondos en algunas organizaciones que tengan la documentación pertinente para que puedan comprar alimentos, Mientras tanto, durante la semana que viene se seguirá entregando la cantidad de siempre.

—¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires?

—En la provincia de Buenos Aires se aumentó el servicio alimentario escolar. Se financió, para que la Provincia pueda universalizar ese servicio a todos los chicos que van a la escuela pública. Los financió el Ministerio de Desarrollo Social también.

—¿Con qué monto?

—Con 1.770 millones de pesos, de los cuales 800 millones se giraron durante la pandemia.

—¿Qué pasa en cada municipio?

—Se les otorgan subsidios a distintos municipios por un total de 500 millones de pesos. Los reciben los del conurbano, las grandes ciudades del país y las provincias también. En algunos casos vamos por el segundo subsidio para que puedan los municipios comprar alimentos o, en algunos casos, elementos de higiene y de limpieza.

—¿En qué municipios se solicitaron ya los segundos subsidios?

—Avellaneda, Pilar, Escobar, Hurlingham, Esteban Echeverría, San Miguel, entre otros, son algunos ejemplos de los que ya lo están tramitando.

—¿Qué es lo que más demandan y lo qué más reponen?

—Alimentos es lo que más piden la mayoría y en menor medida piden elementos de limpieza

—¿Qué pasa con la tarjeta Alimentar?

—Con el monto de la tarjeta Alimentar, ya desde su implementación, hay gente que cobra 4.000 o 6.000 pesos según la cantidad de hijos. Eso implicó que en abril haya un total de 15.200 millones de pesos el mes pasado para que las familias compren. Ese monto original se duplicó en abril para que la gente tenga más dinero. Solamente en la provincia de Buenos Aires se invirtieron cerca de 1.900 millones de pesos mensuales en el conurbano bonaerense en políticas alimentarias, y 7.600 millones de pesos mensuales en todo el país, con este criterio.

—¿Cuánta distribución de alimento hubo hasta el momento?

—Desde el inicio de la pandemia se distribuyeron 11 millones de kilos. En este caso particular, que es uno de todos los ejes, hubo un inconveniente con la licitación que eso es producto de varias situaciones. Lo que estamos haciendo ahora es reactivando viejas licitaciones, intimando a los proveedores para que entreguen, y lo están haciendo. Por otro lado, se licitó hace un mes atrás, por emergencia también, y se logró concretar casi 5 toneladas de alimentos y esta semana seguramente se inicia otro proceso licitatorio, que se llamará Covid y será muy rápido, por 14 productos más.

—¿Cuáles son esos 14 productos?

—Garbanzos, porotos, yerba mate, latas de durazno, arroz, fideos, harina, entre otras cosas y es por más de 12 millones de kilos.

—¿Todo esto es suficiente?

—Nosotros desde el ministerio sabemos claramente que la necesidad es grande, que no alcanza, pero también sabemos que hay mucha responsabilidad de la gente, particularmente de los sectores humildes y estamos acompañando. Permanentemente recorremos el territorio yendo a municipios, a merenderos, comedores, a los curas villeros y las iglesias. Hay un Estado presente y un acompañamiento permanente y cercano por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sabemos que en este momento de la pandemia la situación es muy difícil para mucha gente y que en algunos casos no alcanza o no llega la ayuda necesaria, pero si hay un Estado presente.

Después de la cuarentena aumentará la necesidad

“El macrismo dejó al Ministerio de Desarrollo Social con los depósitos casi vacíos, con mucha deuda y eso implicó que durante enero, febrero y marzo lo que se fue entregando fue bastante escaso”, le contó a Gustavo Aguilera al diario Hoy. Es que, según informan desde la cartera que encabeza Daniel Arroyo, en diciembre del 2015 se entregaban 800 mil kilos mensuales aproximadamente, y en octubre de 2019 se entregaron 8 millones y medio de kilos de alimentos. Diez veces más que en 2015.

“La verdad es que, seguramente, esta pandemia dejará una crisis económica y aumentará la necesidad alimentaria” confesó Aguilera. Es que la crisis alimentaria ya existía previamente al coronavirus y esta pandemia llegó a profundizarla. Sin embargo, desde el Ministerio no creen únicamente en el asistencialismo para salir de esta situación, sino que también empezaron a pensar en salidas que tienen que ver con el trabajo, con la producción y con el elemento productivo desde el territorio, desde abajo. “Tenemos un programa de banco de materiales y herramientas para que nuestros vecinos tengan una posibilidad de producir y generar ganancias” subrayó Aguilera.