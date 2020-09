Diputados debate la Ley de Emergencia Turística y el proyecto contra la pesca ilegal en las Islas Malvinas

Una jornada caliente se produjo en el Congreso, ya que la sesión virtual en la Cámara de Diputados debía comenzar al mediodía. Pero tras falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición comandada por Juntos por el Cambio, pese a la reunión entre las partes que comenzó a las 11:45, la sesión se postergó por más de siete horas. Finalmente, la misma se realiza de manera remota por todos los Bloques, excepto Juntos por el Cambio.

La sesión se hace mediante un acta de Labor Parlamentaria que fue firmada por todos los presidentes de los Bloques, que extendió el protocolo de funcionamiento parlamentario de manera virtual. Cabe destacar que deben discutirse en la reunión, la Ley de Emergencia Turística, que tiene media sanción del Senado, y el proyecto contra la pesca ilegal en las Islas Malvinas.

Cabe destacar que el Bloque de Juntos por el Cambio señaló que la sesión debía realizarse de manera presencial, poniéndose en contra del protocolo para realizarlo de manera remota. Pese a la insistencia del oficialismo, quien manifestó desde un principio que debía realizarse virtualmente, se produjo un debate caliente de largas horas. En este momento, la sesión se lleva a cabo, pese a la presencia en el recinto de los diputados del Bloque opositor.

Hoy el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, había anunciado la falta de concenso con el oficialismo, para realizar la sesión virtual "porque se cayó el protocolo" de funcionamiento temático y advirtió que impugnarán "su validez", si se realizaba.

Negri, junto al titular del bloque del Pro, Cristian Ritondo, y al presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, brindaron una conferencia en el Salón de Pasos Perdidos, tras mantener una larga reunión de Labor Parlamentaria.

Por su parte, Sergio Massa, presidente de la Cámara, destacó que minutos más tarde que no hay impedimento para que la misma no se realice de manera virtual y apuntó contra la oposición, por no querer llevarla a cabo. Además remarcó que si el bloque de Juntos por el Cambio impugna la misma, "dejarán sin ley a hoteleros y se mantendrá la pesca ilegal".