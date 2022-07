“El daño que le provocó la presidencia de Macri no solo a quienes no lo votaron, sino también a quienes lo votaron, es muy profundo”

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó hoy un encuentro con la militancia en la ciudad de ­Escobar.

En el acto, además, asumieron las autoridades que fueron designadas en las distintas secretarías del partido. En tanto, el intendente local, Ariel Sujarchuk, asumió en esta oportunidad su cargo como presidente del PJ de Escobar.

Durante el acto, Máximo se refirió a la gestión del ex Presidente Mauricio Macri: “El daño que le provocó la presidencia de Mauricio Macri, no sólo a quienes no lo votaron sino también a quienes lo votaron, es muy profundo”.

“Lo que nunca dejará de sorprenderme es como minimizan el daño que le hizo Macri al país. El endeudamiento que provocó el ex presidente Macri es de una carnadura y profundidad pocas veces vistas desde la vuelta a la democracia en nuestro país”, continuó afirmando. Siguió detallando la cantidad de proyectos que se podrían haber llevado adelante con ese dinero, cosas que no se hicieron y que hoy hacen falta, como proyectos de apoyo a PyMEs, inversiones en salud y educación, entre otras áreas.

Comparó el monto de la deuda tomada por Macri al FMI con: La suma que le brindó EE.UU. a Ucrania para su reconstrucción y el precio pagado por Elon Musk para adquirir Twitter. Prosiguió recordando porqué él renunció a su puesto como presidente de su bloque de diputados nacionales, el acuerdo con el FMI no era de su agrado.

“Yo no fui a pedirle al Presidente cargos, no fui a pedirle que eche a ningún compañero de la gestión. Lo único que quería demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente”, dijo Máximo.