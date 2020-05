El Gobierno anunció que dará 239 casas por provincia

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el lanzamiento de un plan de viviendas con el que el Gobierno asegura que van a crear 750 mil puestos de trabajo en dos años.

En ese sentido, aseguró que este nuevo programa tiene "tres grandes cosas", que se implementa en el marco de una pandemia que, que permitirá la creación de "750 mil puestos de trabajo" hasta fin de año y que tendrá una inversión, en ese lapso de tiempo de "29 mil millones de pesos".

"En estos tiempos donde solo contamos los contagios, altas y las muertes, que podamos contar estas cosas es muy alentador", afirmó el mandatario y señaló la importancia de "recuperar el concepto de solidaridad"

Por lo que finalizó: "No es verdad que uno se salve solo, tampoco que la meritocracia existe, porque un hombre o mujer inteligente nacido en la pobreza no tiene las misma posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza, entonces no es un problema de mérito, sino de oportunidad y para que todos tengan oportunidades, la solidaridad es un concepto central que debemos recuperar".