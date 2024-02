El Gobierno cerrará el INADI

En la conferencia de prensa de hoy de la vocería presidencial, Manuel Adorni anunció que avanzarán en el "cierre definitivo del INADI" (Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).

El cierre del organismo era parte de la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei llevó al Congreso, que finalmente no se sancionó, y que forma parte de la reestructuración estatal.

"No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones", aseguró Adorni, que también sostuvo que "hay un sin fin de institutos que el Presidente está decidido a cerrar".

Por el momento, no hay fecha para eliminar el instituto ya que "los trámites no siempre son tan sencillos, la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno desea llevar adelante". Ante esto, el vocero expresó: "Nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy, pero no se puede".

En relación al cierre dijo que "En algunos será por decreto" y que "en cada caso es distinto, empleado que esté de más no tiene sentido que lo sostengan los argentinos con sus recursos".

El Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue creado el 5 de julio de 1995 con el objetivo de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin.