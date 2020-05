El gobierno de la Provincia no dejó rodar el bolillero

Seguramente en la jornada de ayer las agencias hubieran reventado tomando apuestas al 57, el 40, el 19 y el 20. Todos estos números, relacionados a los 57 días de cuarentena provocada por el Covid-19 en 2020, deberán esperar a que los bolilleros vuelvan a girar.

Si bien el gobierno de la Provincia había confirmado la vuelta de los sorteos, la preocupación de los intendentes se superpuso a la ansiedad de los apostadores, precisamente por no poder controlar el movimiento que esto generaría. A sabiendas de que las consecuencias podrían ser catastróficas, se decidió dar marcha atrás con la medida. De este modo, dejarán las agencias de quiniela como estaban desde el 20 de marzo: cerradas.

Para ello, desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) se redactó un comunicado urgente, en el que se confirma: “En relación con la reapertura de las agencias de juego, y luego de realizar las consultas del caso con intendentes municipales, por razones sanitarias y operativas, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha decidido postergar su reapertura hasta nuevo aviso”.

Las consecuencias de la vuelta de los juegos de azar deben ser evaluadas por las autoridades políticas y sanitarias, para evitar lamentos futuros. Porque, además de los sorteos, Lotería y Casinos tiene bajo su órbita los casinos, las salas de bingo y la actividad hípica, que seguramente buscarán medidas similares si la quiniela vuelve al ruedo.

Y así como sería imposible controlar la cantidad de gente que se junte en un lugar que reciba apuestas de Lotería, mucho peor sería la situación en los bingos, casinos e hipódromos de la Provincia de Buenos Aires. Sería allí donde el distanciamiento social se volvería una utopía y el trabajo que se está haciendo en prevención y combate de la Covid-19 puede quedar en la nada misma si la ansiedad que el juego genera se interpone a protocolos para dar lucha a la pandemia.

La situación preocupa a los dueños de las agencias así como a sus empleados. Humberto, dependiente de una casa de Lotería de avenida 60, se lamentó al indicar: “No sé qué vamos a hacer si esto sigue así. A mí no me van a poder pagar el sueldo y el dueño va a tener que cerrar. Yo estoy muy preocupado porque van casi dos meses sin laburar”.

Muestra clara de esto, es el pasacalles puesto frente a la gobernación bonaerense, en el que se remarca que las apuestas generan ingresos para la salud, necesarios en tiempos de pandemia.

Cabe destacar que las primeras medidas para evitar contagios se tomaron días antes de la declaración de la cuarentena, el 16 de marzo, y apenas dos días después se suspendió la actividad hípica. Con la declaración del Aislamiento social, preventivo y obligatorio; el resto de las chances de azar que incluían quinielas, bingos y casinos, quedaron suspendidas. Hasta la fecha, no hay certidumbre sobre cuándo podrían recuperar su normalidad y abrir sus puertas a los apostadores de la provincia.

De esta forma, al trabajo que desde el Gobierno aseguran estar haciendo para su regreso, deberán sumarles las medidas y protocolos necesarios para que cuando así sea, se lo haga bajo las mejores condiciones sanitarias posibles. Con la responsabilidad que esto implica tanto como para quienes realizan sus tareas, como para los apostadores.

El presidente de Caolab (Cámara de Agentes Oficiales y Afines Bonaerenses), Miguel Iglesias, recalcó que “durante la mañana del miércoles no habíamos tenido respuestas oficiales del Instituto de Lotería y Casinos. Estábamos esperando desde el miércoles, pero nunca llegó la comunicación oficial” y tras el cierre de las agencias al mediodía apenas unas horas después de su apertura disparó: “La gente explotó contra los agencieros, contra mi persona, contra el gobernador y contra todos”.

Con estas medidas el juego ilegal gana terreno en la calles de la Provincia, y muchos de los apostadores se inclinan por las apuestas clandestinas con los sorteos de otras provincias como Entre Ríos o Santa Fe, o de otros países, como los sorteos de la tómbola de Montevideo, en Uruguay.

La Plata es una ciudad ligada al azar, y los bingos, quinielas y carreras de caballos son parte de su cotidianeidad. Por ello, esas actividades, que son paliativos para los platenses que a diario las realizan o disfrutan en tiempos de pandemia, no forman parte de las soluciones sine qua non se lograra ganar la batalla contra el coronavirus. Así que la historia del jorobado (57) y el cura (40) que comían pescado (19) en una fiesta (20) no podrá ser contada por el momento, y los protagonistas cambiarán cuando la timba se reactive y la normalidad vuelva a las calles en la ciudad de las diagonales.