El Gobierno denunció al custodio de Milei que desenfundó un arma en público

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció que el Gobierno nacional denunció al custodio del diputado electo por el frente La Libertad Avanza Javier Milei, a raíz de la situación que el domingo pasado se vivió el domingo pasado en el centro de campaña que ese espacio montó en el estadio Luna Park, cuando un personal amenazó con desenfundar un arma.

"Hicimos la denuncia y está siendo investigado este señor que apareció en el escenario con un arma en mano. Nuestras elecciones no veían una barbaridad semejante desde principios del siglo XX", señaló Fernández en declaraciones formuladas anoche al canal C5N.

La denuncia fue presentada el martes pasado por el Departamento Unidad Federal de Investigación de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad "luego de la observación de todas las imágenes públicas, la repercusión ciudadana y teniendo en cuenta la posibilidad de que exista o haya existido alguna irregularidad en cuanto al accionar de los actores de seguridad privada que intervinieron" en el acto de La Libertad Avanza.

Según indicaron fuentes de esa cartera, intervienen en la causa los fiscales Gabriel González Da Silva y Claudio Navas Rial, a cargo de una Unidad del Ministerio Público especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y materiales controlados.

Los funcionarios judiciales iniciaron una actuación preliminar para "identificar al principal protagonista" del hecho y determinar "si integra una fuerza o forma parte de una empresa de seguridad privada".

"Tras el episodio, Milei repudió la actitud del custodio, pero reivindicó hoy la libre tenencia de armas al señalar que "si los honestos las portasen, habría menos delincuencia".

"A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", dijo Milei en diálogo con Urbana Play FM.