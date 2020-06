El modus operandi de Cambiemos con los sindicatos

Guillermo Pereyra, líder del sindicato de petroleros, reveló en una entrevista en el programa El infiltrado (por C5N, con Edi Zunino, Mariano Martín, Darío Gianno, Raúl “Tuny” Kollmann y Daniela Gian) la trama de aprietes, espionaje, persecución y armado de causas para apresar a sindicalistas durante el gobierno de Macri.

Según denunció, las órdenes las emitían las altas autoridades del Gobierno nacional, quienes se reunían con fiscales y a través del sistema judicial controlaban todo el proceso.

Luego seguía con una supuesta denuncia anónima que, si bien le corresponde a la Justicia laboral resolver todas las cuestiones relacionadas a la vida sindical, terminaba recayendo en la Justicia federal.

A partir de ahí se armaba y controlaba la causa judicial a pedido de alguna autoridad del Gobierno nacional. Como lo demostró Pereyra, por ejemplo, cuando recibió un allanamiento: “Un alto funciona­rio del Gobierno nacional me llamó y me dijo: Guille, la semana que viene tenés visitas. Ahí me di cuenta que venía el allanamiento. Entonces, quien estaba manejando esto no era el Poder Judicial, era el poder político que manejaba los allanamientos, los aprietes a través de jueces, a través de fiscales, a través de todo lo que estaba armado”.

La tercera pata eran los medios que se hacían eco de la noticia con persecución mediática, hostigamientos y difamaciones para desprestigiar y presionar al sindicalismo. Todo este mecanismo estaba coordinado desde las autoridades del gobierno nacional.

La trama culminaba con la intervención del sindicato, con la finalidad de someterlos para que tuvieran una postura más afín al gobierno.