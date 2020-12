El oficialismo retomó debate del proyecto de movilidad jubilatoria y busca emitir hoy dictamen

El encuentro se desarrollaba de manera presencial en el recinto de la Cámara baja para proceder a la firma presencial del dictamen, aunque algunos legisladores se conectaban de manera remota, ya que el protocolo de funcionamiento virtual no se encuentra vigente para ese trámite.

Según lo acordado ayer, los legisladores continuarán durante esta jornada exponiendo sus posiciones en torno al texto, y a partir del mediodía, el oficialismo aspira a comenzar con la firma del dictamen de mayoría del texto cerca del mediodía, en tanto que la oposición presentará varios despachos de minoría en rechazo del proyecto.

Desde el Frente de Todos por La Pampa, Ariel Rauschenberger, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con sanción del Senado, al sostener que la fórmula impulsada por el gobierno de Alberto Fernández "contempla a los jubilados" porque, dijo, "les mejora sus haberes y a la vez busca hacer sustentable el sistema"

En tanto, por el radicalismo, Alejandro Cacace (UCR-San Luis), reiteró el planteo de Juntos por el Cambio de que la fórmula no contempla la inflación "no lo podemos consentir" porque, dijo, "al sacarle la inflación la caída de las jubilaciones no tiene piso y no se establecen ninguna garantía para que no haya disminución de los haberes para 2021".

El objetivo del oficialismo es debatirlo en el recinto de la Cámara baja el próximo martes 29 de diciembre.

El proyecto se debatió ayer en una reunión informativa que se desarrolló bajo la modalidad de videoconferencia, tal como ocurrió el lunes con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

El plenario fue conducido por los presidentes de las comisiones de Previsión Social, Marcelo Casaretto y de Presupuesto, Carlos Heller, ambos del Frente de Todos.

En el marco del encuentro, y tras el reclamo de la oposición para extender el tiempo del debate para que puedan expresarse los legisladores que no pudieron exponer ayer, Casaretto aseguró que la intención del oficialismo es escuchar a todos los legisladores "hasta que las velan no ardan".

Si bien la idea original era emitir el dictamen el lunes 28, el oficialismo decidió adelantar la firma del despacho, ya que el período de sesiones ordinarias está prorrogado hasta el 3 de enero y se debe cumplir con el requisito reglamentario de que los despachos de comisión estén firmados diez días antes de esa fecha.

La oposición, en tanto, presentaría al menos tres dictámenes de minoría: uno de Juntos por el Cambio, otro de Consenso Federal y un tercero de la Izquierda, que anticiparon que presentarán despachos alternativos.

Para la sesión prevista para el próximo martes, el oficialismo confía en sumar a los 117 votos propios, los seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; otros seis del Interbloque Federal y dos o tres más provenientes de bloques provinciales, con lo que totalizaría cerca de 132.

El proyecto modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).