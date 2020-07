El "Pata" Medina denunció a Macri y Vidal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El ex titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata Juan Pablo Medina denunció hoy una presunta "persecución política y gremial" en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apuntó al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora bonaerense Maria Eugenial Vidal como responsables.

"Medina explicó que hubo un ataque de los gobiernos de Macri y Vidal al sindicalismo argentino y a él en particular", explicó a Télam el abogado del exdindicalista, César Albarracín sobre la presentación que formalizó ante la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

Medina, de 67 años, cumple con un arresto domiciliario dispuesto por la Justicia federal en su casa del partido bonaerense de Ensenada.

En la presentación, Medina denuncia al Estado argentino, a Macri y a Vidal.

"Fui encarcelado con la excusa de supuestos delitos cometidos en el ejercicio de mis funciones y, sobre esa misma base, se me excluyó del cargo para el que fui elegido y se me prohibió el ejercicio de cualquier actividad gremial", dijo Medina en su denuncia, en la que resaltó que, "a casi tres años de la embestida, aún no hubo ningún juicio".

El ex titular platense de la Uocra agregó que "los procesos que se iniciaron para encarcelarme y excluirme de la actividad sindical fueron armados e impulsados por integrantes de una asociación ilícita dedicada a manipular pruebas e información para perseguir a dirigentes opositores".

Medina está detenido desde septiembre de 2017 y la Cámara Federal de La Plata le otorgó un arresto domiciliario el último 19 de febrero por su edad y estado de salud, y dispuso una custodia de Gendarmería Nacional y la colocación de una tobillera electrónica.

Además, se ordenó la prohibición de que Medina participe en cualquier actividad gremial y se comunique por terceros con miembros de la Uocra.

La causa que se le inició a Medina es por "coacción agravada y compulsión a la huelga", aunque permanece detenido por el delito de "asociación ilícita y lavado de dinero", que se tramita ante los tribunales federales de Quilmes.