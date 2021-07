El Presidente anunciará la puesta en marcha del DNI para personas no binarias

El acto se realizará a las 11.30 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, informó el Gobierno nacional. Fernández estará acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y por el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez.

El objetivo con este nuevo DNI es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben ni femeninas ni masculinas, indicaron fuentes de la cartera de Interior. Con la entrega de estos tres primeros DNI, la Argentina se convertirá en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos, añadieron las fuentes.

En el decreto que salió hoy en el Boletín Oficial, aclara que en las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campor referido al "sexo" podrán ser "F" - Femenino-, "M" - Masculino- o "X". Esta última se consignará, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del presente decreto, en aquellos supuestos de personas nacionales cuyas partidas de nacimiento sean rectificadas en el marco de la Ley N° 26.743, cualquiera sea la opción consignada en la categoría “sexo”, siempre que no sea “F” –Femenino- o “M” –Masculino-, o bien si el “sexo” no se hubiere consignado.

Las personas podrán solicitar en la zona donde se especifica el sexo, se consigne la letra "X"; utilizándose en este caso el carácter de relleno "<" en la casilla correspondiente al campo.

Tal es así que "la nomenclatura "X" comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino".