El Presidente inauguró una planta depuradora de agua en Guernica

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de inauguración de una planta depuradora de AYSA para el tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Guernica, en el municipio de Presidente Perón, que beneficiará a más de 30 mil vecinas y vecinos del conurbano bonaerense.

“Estas obras, que estuvieron paralizadas todos estos años, generan un mejor ambiente para todos los que viven en la zona”, destacó el mandatario. Y afirmó: “Queremos garantizar que los argentinos vivan mejor, es nuestra única preocupación”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta local, Blanca Cantero. También asistió el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Este no es el mejor tiempo que nos tocó vivir, pero yo quisiera que, en memoria de los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera. Espero que tanto dolor, que tanto sufrimiento, no sea en vano, y que este mal momento que vivimos no nos quite de la memoria lo que vivimos en otro tiempo”, dijo el Presidente en referencia a la pandemia.

En tanto, Kicillof resaltó: “Nosotros no nos dedicamos ni a la publicidad ni al marketing, y menos todavía al engaño y a la mentira; nos dedicamos a trabajar todos los días, a construir, a hacer y dar resultados para las vecinas y vecinos de la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos más de 10 obras por municipio”, resaltó.

Katopodis, a su vez, expresó que “estas son obras que cuidan a nuestros barrios y a nuestras familias; con el abrazo y el cuidado de mucha gente que necesita este Estado presente”.