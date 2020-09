"El único camino es la democracia", afirmó el Presidente tras anunciar fortalecimiento financiero para la provincia

En el marco de una jornada agitada por la intensa protesta policial en las inmediaciones de la Quinta de Olivos y otros puntos de AMBA, el presidente Alberto Fernández anunció esta noche la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires y les pidió a los efectivos policiales que reclaman mejoras salariales que “depongan la actitud” que hoy generó tanta intranquilidad en la sociedad.

“Soy un hombre de diálogo, la política es diálogo y hallar puntos de encuentro con el otro para ver cómo se sigue avanzando, ese es el mecanismo que tenemos que fortalecer para seguir avanzando en esta Argentina. Todo me preocupa porque sé que venimos de un tiempo difícil, escuchar los reclamos es parte de ese diálogo. Pero no vale cualquier cosa a la hora de reclamar, no todo está permitido”, afirmó al iniciar su discurso.

Y recalcó: “Nos preocupa ver tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles dejando en estado de indefensión a tantos ciudadanos. No estoy dispuesto a aceptar esas formas de demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática”.

“Por lo tanto, espero que reflexionen. Yo también soy sensible al reclamo de los policías, está claro que han quedado atrasados sus salarios y hay que darles una respuesta, por eso vamos a darles una solución pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido democráticamente que depongan esta actitud”, agregó el mandatario nacional.

En ese marco, el Presidente anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero y fiscal para la provincia. “La Ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo los recursos para afrontar los gastos en materia de seguridad, pero ese punto en exceso que recibía irá ahora a la provincia de Buenos Aires a fin de que pueda seguir administrándose y derive parte de esos recursos a programas de seguridad y recomponer los salarios de los agentes policiales bonaerenses”, comentó.

Acompañaron al jefe de Estado los intendentes y las intendentas de Escobar, Ariel Sujarchuk; General Rodríguez, Mauro García; General San Martín, Fernando Moreira; Hurlingham, Juan Zabaleta; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Luján, Leonardo Boto; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; Merlo, Gustavo Menendez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Santiago Maggiotti; Pilar, Federico Achaval; San Fernado, Juan Andreotti; Tigre, Julio Zamora; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabián Cagliardi; Ensenada, Mario Secco; Esteban Echeverría, Fernando Gray; Ezeiza, Alejandro Granados; Florencio Varela, Andrés Watson; La Matanza, Fernando Espinoza; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Quilmes, Mayra Mendoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Campana, Sebastián Abella; Lanús, Néstor Grindetti; Lobos, Jorge Etcheverry; San Isidro, Gustavo Posse; San Miguel, Jaime Méndez; Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Vicente López, Jorge Macri.