“Eligieron quirúrgicamente a quien querían...”

El magistrado platense, César Melazo, está en prisión preventiva y a la espera de que se eleve a juicio –o se caiga definitivamente– una causa en la que se lo acusa, junto a efectivos policiales, de conformar una banda mixta que liberaba zonas y recaudaba mediante la comisión de delitos.

Melazo renunció a su cargo en medio de denuncias por persecución política y luego fue detenido, acusado de integrar una organización delictiva.

Luego del procesamiento del extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra, por espionaje espurio, Melazo dialogó con el diario Hoy desde la cárcel.

“Nos conocimos hace dos años acá en el penal con la supuesta banda de la que me achacan ser parte. De 14 personas que hay, conocía a dos que son policías, que los conozco por toda su carrera de vigilante, o sea que no puedo no conocerla, y a un muchacho, Herrera, que lo conozco porque era bolichero y mis hijas iban a bailar. Después hice una amistad con él, una amistad de que cuidaba a mis hijas, éramos relativamente vecinos y comíamos con un grupo de amigos asados en distintas casas. Una relación que está demostrada en los teléfonos. No hay comunicación mía alguna referente a algún delito, ni siquiera ninguna imputación de ningún testigo directo. Muchos fuimos víctimas de la campaña política”, dijo Melazo al arrancar su charla con diario Hoy.

Melazo aseguró que él mantenía una relación con Ritondo, ya que fue docente en una subsecretaría a cargo del exministro de seguridad bonaerense. “(A Ritondo) le pasaba información de quién le vendía droga a sus funcionarios. También le pasaba información de gente que decía que juntaba plata para su jefe de policía”, contó Melazo, y añadió: “Ahora surge de estos espionajes ilegales que soy víctima también, que me venían chupando los teléfonos y haciéndome los seguimientos en asuntos internos (a cargo de Berra)”.

“A mi señora le hicieron sumarios; a mi hija la echaron de Educación, donde tenía cinco años de empleada; a mi hermano, que tenía 12 años en el Banco Provincia, también lo echaron. La persecución contra Melazo fue a fondo y viene como correlato de las amenazas de que me iban a hacer pelota y que me iban a encarcelar y se cumplió”, le contó Melazo a este medio.

El exjuez penal afirmó que la causa por la que lo acusan de plantar pruebas es mentira y que hay que hacerle un juicio político no a él, sino a los actores que la armaron “porque no hay pruebas”. “Es una novela elegida, preparada y aprovechada para hacer spot publicitario de virginidad en contra del delito”, confesó contra el gobierno pasado de Vidal.

Melazo también apuntó al exprocurador Julio Conte Grand, denunciando que el gobierno provincial lo puso a ser procurador de la Provincia de Buenos Aires siendo un hombre de la Ciudad de Buenos Aires. “Es inconstitucional, no sé cómo le permitieron serlo. Por una cuestión política, por un acuerdo lo habrán hecho. Imposible, un tipo que fue funcionario no independiente, y realmente lo ha demostrado. Lo ha demostrado en los medios”, afirmó el exjuez y añadió que en su causa se mencionaba “a fiscales de la Cámara de Casación, a abogados conocidos como Burlando, y otros abogados, fiscales y jueces, y nadie los metió presos”. “Eligieron quirúrgicamente a quien querían...”, sentenció.

El exjuez contó que, además de a él, persiguieron a Balcedo y al “Pata” Medina, a quienes nombraron como “la mafia platense” para hacer un spot de campaña. “Eligieron a ‘la mafia platense’, que eran Balcedo, Melazo y el Pata Medina. Vidal utilizó eso para el spot de su campaña, para sus afiliados o para su grupo de poder, en busca del encarcelamiento de Balcedo, Melazo y Medina”, dijo.

–¿Por qué cree que fueron ustedes tres?

–Por ser personas de renombre, gente que fue al frente. No somos desconocidos. Se utilizó a tres afiliados justicialistas o tres peronistas. Tres tipos que no transaron. Por lo menos a mí me habían ofrecido un cargo que estaba para Salvo, y no arreglé. Preferí quedarme con mi familia, después de estar un año y pico recibiendo palazos. Destruyeron a mi familia, los echaron del trabajo, les hicieron sumarios, hubo persecuciones, seguimientos, amenazas y ahora estoy hace dos años preso prácticamente. Tengo un hijo, el quinto mío, que es un nene de 4 años que no recuerda que su papá vivía en la casa. No recuerda a su padre viviendo ahí. Mi hijo está condenado y yo estoy procesado y preso. Procesado, ni siquiera elevado a juicio.

–Y todo por una operación

–Y todo con nada. Esto tiene relación con la causa de Moyano, con el armado de causas. Eso es Conte Grand, eso es lo que fue la Provincia de Buenos Aires durante el mandato de Vidal. Eso es lo que fue (Patricia) Bullrich.