Empieza la apertura gradual de actividades en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Jujuy y el departamento chaqueño de San Fernando ponen en práctica desde hoy algunas flexibilizaciones del aislamiento obligatorio, mientras el resto del país continúa en la fase de distanciamiento social.

En esta nueva etapa, prevista hasta el 2 de agosto, se abrirán en forma gradual en cada distrito comercios e industrias y se habilitarán más paseos con niños, pero se mantendrá el transporte público sólo para trabajadores esenciales.

En el decreto del Ejecutivo se señala que, en los casos de apertura de actividades, cada empleador deberá garantizar el traslado de sus trabajadores.

“Las excepciones podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas o reanudadas por los gobernadores en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la ciudad y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria” dice la norma.

En Capital y los 40 municipios del AMBA (incluido La Plata) regirá la fase 3, en la que se exceptúan las industrias con protocolos establecidos, con control de temperatura en el ingreso de los trabajadores, con transporte proporcionado por la empresa y con funcionamiento con personal local.

Las actividades comerciales y de servicios, sólo minoristas, no mayoristas, serán en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados. Deberán funcionar con personal local y, en el caso de los comercios de indumentaria y calzado, podrán atender únicamente con modalidad take away o de atención en la vereda y los clientes no podrán probarse los artículos.

En tanto, el lunes 27 de julio se habilitarán las mudanzas y servicios inmobiliarios; los servicios jurídicos, notariales, de contaduría y auditoría; los profesionales de la salud, los servicios de mantenimiento en hogares y los servicios de peluquería y estética.