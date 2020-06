“En la Argentina a nadie le importa lo que nos pasa, y eso nos duele”

Todavía resuenan en los medios y en la propia sociedad argentina las imágenes de las protestas ocurridas en Estados Unidos luego del crimen del ciudadano afroamericano George Floyd de 46 años, quien murió asfixiado por un policía blanco en la ciudad de Mineápolis, estado de Minesota. Las protestas, las más grandes en décadas, incluso obligaron al presidente norteamericano, Donald Trump, a ser alojado en un búnker de la Casa Blanca.

Mientras tanto, aquí, en nuestro país, sin que muchos lo notaran, sin que otros se indignaran, como con el uso de una doble vara moral, ocurría un hecho que también es muestra de racismo y discriminación, pero tal vez, sin la misma vidriera, un racismo más criollo, más nuestro.

Estos hechos sucedieron en la humilde localidad chaqueña de Fontana, cuando efectivos de la Policía de esa provincia ingresaron en la noche del sábado a una casa del barrio qom Bandera Argentina, atacaron a sus habitantes con golpes de puño y palos y los patearon en la cabeza. Detuvieron a dos varones y a dos mujeres, menores de edad, a quienes abusaron sexualmente, las rociaron con alcohol y amenazaron con prenderlas fuego.

La excusa de los policías fue la de un presunto ataque a pedradas a la comisaría. Sin embargo, ingresaron a la vivienda sin ninguna orden judicial, golpeando y empujando la puerta. Una vez en el interior del hogar de la familia, agarraron de los pelos a un chico menor de edad que hacía fuerza para contener el ataque y comenzaron a pegarle patadas y trompadas en todo el cuerpo. En un video filmado por los propios agredidos, se pueden escuchar los gritos de la familia suplicar “basta” ante el brutal ataque.

La voz del cacique Félix Díaz

Desde el diario Hoy dialogamos con Félix Díaz, cacique de la comunidad qom La Primavera y presidente del Consejo Consultivo y participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. El dirigente contó: “La familia que ha sido víctima de una brutal intervención de la Policía está con mucho miedo” y agregó: “No saben cuál va a ser la verdadera suerte de los efectivos”.

Indignado, también relató la preocupación de las víctimas por no tener quién los defienda, a pesar de lo afirmado por el gobierno provincial (ver recuadro), y aseguró: “No tienen un abogado que lo pueda patrocinar para hacer la denuncia y están pidiendo un habeas corpus, tienen miedo a represalias por parte de las fuerzas de seguridad y personas particulares que los están amenazando”

“La excusa de la Policía para intervenir fue que había música a alto volumen, y ellos no tienen ni equipo de sonido, también que perseguían a unos jóvenes que habían atacado la comisaría, hay mucha manipulación en cuanto a lo que sucedió” dijo Díaz y agregó: “La mujer (por la dueña de casa) está desesperada por lo que le ocurrió a la nieta, y asegura que no puede decir nada porque tiene miedo de que la Justicia rechace la denuncia”.

“A la nena la llevaron al hospital. Le hicieron algunos estudios y tiene una fisura en las costillas, los médicos le dijeron que estaba bien, volvió a su casa y enseguida vomitó sangre”, agregó.

Por su parte, el cacique, que al momento de ser consultado por el diario Hoy acababa de hablar con los familiares de las víctimas, sostuvo: “Tienen miedo hasta de ir al hospital, no quieren salir, la Policía vino sin orden judicial, rompió la puerta y los golpearon”.

“Es algo que siempre padecemos los pueblos indígenas, y siempre se buscan excusas por alcoholismo, consumo de drogas, robo, o resistencia a la autoridad. La Policía persigue a los jóvenes por ser indígenas, nos hicieron nada más que esto” remarcó Díaz.

“Los daños que han hecho con los chicos son difíciles de superar, no quieren ni ver la tele, los chicos están asustados, llorando todo el tiempo, y no hay ni siquiera un psicólogo que les brinde ayuda”, remarca el dirigente de los pueblos originarios.

A su vez, subraya su postura ante el accionar del Ejecutivo de esa provincia y destaca: “El gobierno de Chaco dice que interviene, pero los afectados saben que se repite la historia de siempre, y piden seguridad para no volver a ser víctimas de la Policía”.

Consultado por lo ocurrido en Estados Unidos y las diferencias en cuanto a su eco en los propios medios y en la sociedad argentina, Félix Díaz es contundente: “Nosotros notamos que no hay repercusión, en Salta murieron 15 chicos wichis por desnutrición, pero nadie repudia, nadie reclama, nadie se moviliza”.

Sobre el mismo tema advierte: “Lo que pasó en Estados Unidos fue muy repudiado, pero acá en Argentina no pasa eso, en Argentina a nadie le importa y eso es lo que nos duele, cuando nosotros estamos siendo afectados por la discriminación y el racismo que en los últimos tiempos es cada vez más fuerte”.