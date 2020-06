Espionaje ilegal: "Me da vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que que le "da mucha vergüenza" vivir en un país donde ocurra el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da "asco", en referencia a las denuncias sobre actividades de espionaje ilegal sobre políticos, empresarios y periodistas realizadas durante la gestión de Cambiemos.

"Me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas, no cabe en mi cabeza que el Estado nos esté espiando; a un opositor, un periodista, un empresario, es algo que lo único que hace es irritarme", expresó Fernández, en una entrevista con 11 periodistas de todo el país de Radio Nacional.

"A mi me asquea, definitivamente me da asco; lo único que le prometo a los argentinos es que hoy no hay argentino espiado desde el Estado, y que si yo alguna vez encontrara a alguien haciendo una cosa semejante el primero en someterlo al debate público sería yo, por que definitivamente no lo permitiré", advirtió.

En paralelo, el Presidente insistió en que no puede "hablar sobre lo que pasó, sobre el alcance de esa actividad de espionaje y sobre quiénes son los responsables", pero dijo que espera que la Justicia "actúe" y aseguró que lo que "sí les puedo decir a los argentinos es que en en este Gobierno eso no ocurre y jamás voy a dejar que ocurra".

Fernández evaluó que esa práctica es "absolutamente antagónica con el Estado de derecho" y puso de relieve que "usar los servicios de inteligencia del Estado para conocer la intimidad de los ciudadanos" es parte de las "expresiones más totalitarias de los regímenes comunistas".

En ese sentido, citó al escritor británico George Orwell, "cuando escribió (la novela) 1984 sobre ese Estado totalitario que se metía en la vida de los ciudadanos".

El Presidente sostuvo que esa actitud "está en contradicción con la calidad republicana que muchos de ellos dijeron querer preservar" y señaló que su postura es "dejar que la Justicia actúe y que resuelva" y adelantó que "no" abrirá "juicio sobre los responsables".

La investigación

La causa por denuncia de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Mauricio Macri, está siendo investigada por el juez federal bonaerense Federico Villena, y por la comisión bicameral del Congreso.

Entre los espiados, figuran en la causa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como así también el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros.

Respecto de la AFI, Fernández anunció que mandó el pliego para que la actual interventora, Cristina Caamaño, sea la nueva directora del organismo y dijo que reorientará el funcionamiento del organismo para "trabajar profundamente para preservar los intereses del país frente a otros riesgos y trabajar para una mejor justicia en todas las instancias".