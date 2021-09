La ciudad de Mar del Plata fue la elegida por el Frente de Todos para realizar el cierre de campaña de cara a las PASO del domingo próximo, y desde donde el gobernador Axel Kicillof instó a la población de la Provincia a hacer un ejercicio de memoria a la hora de enfrentar las urnas.

El mandatario se quejó de la actitud esquiva de Juntos a la hora de discutir los temas que atañen a la actualidad provincial y en ese marco sostuvo:“Los invitamos una y mil veces a debatir y no quieren explicar lo que piensan”.

“Estamos con una oposición que en 2015 hizo la campaña de la estafa electoral”, sentenció Kicillof, y agregó: “Macri y Vidal en ese momento se dedicaron a decirle a cada uno lo que quería oír. Dijeron que nadie iba a perder ningún derecho y que lo que estaba bien iba a continuar. Que no iba a ir al FMI y no iba a haber ajuste. Por todo esto no quisieron debatir, y en 2021 realizaron una nueva estafa electoral buscando esconder la cabeza de aquel proyecto, que no cumplió ni una sola de las promesas de esa campaña”.

El gobernador se refirió además a los constantes cambios en la denominación de la fuerza opositora, al sostener que para esconder lo que hicieron hasta cambiaron el nombre y aseguró que “lo que quieren esconder es que no tienen ninguna propuesta para el futuro”.

Desde “La Feliz”, el mandatario disparó con munición gruesa contra la oposición al afirmar que “ese es el país que nos quieren traer, quieren concluir, terminar y profundizar el proyecto que llevaron adelante durante cuatro años”, por lo que indicó que “está prohibido olvidar lo que hicieron los macristas”.

“Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, de lo que hicieron está prohibido hablar. Si alguien osa que todos tratemos de recordar dónde nos dejaron, dicen Ah, pero Macri..., como si fuera una excusa, como si estuviéramos desviando la conversación. No es así, el problema es otro”, lanzó Kicillof.

En referencia a las actitudes del expresidente frente a la pandemia y sus declaraciones, recordó cuando Macri dijo “entonces que se cuide cada uno como pueda y vamos viendo”. “De la escuela del pasaron cosas, del esa te la debo, llegó al vamos viendo. Que se muera el que se tenga que morir y vamos viendo”, subrayó el gobernador.

“Ya vimos, Macri, ya vimos, Larreta, ya vimos, Vidal, lo que pasa cuando se gobierna así. Ya lo vieron todos los argentinos y los bonaerenses y fueron a una elección en donde dijeron nunca más a un modelo de abandono neoliberal del Estado, nunca más últimos los que menos tienen, nunca más endeudamiento y fuga”, disparó Kicillof. “Trataron de cambiar el nombre, el color. Estrategias con un solo propósito: que el pueblo argentino golpeado por la pandemia, y que nuestra Provincia en estado de angustia y de shock, tengan un olvido total de lo que nos pasó hace poquito”, agregó el mandatario.“La pandemia nos hizo gobernar en tinieblas, sin manuales”, sentenció el gobernador, que afirmó que “en la provincia de Buenos Aires no hay más tarifazos como los que hicieron Macri y Vidal”. “Por eso le hablo a todos los bonaerenses, que recuerden hoy el tsunami neoliberal que había sufrido la Provincia”, concluyó.

La política del “esa te la debo”

Axel Kicillof recordó este miércoles lo que el macrismo prefiere olvidar y Vidal borrar de la historia de un plumazo. En sus duras críticas al gobierno anterior, el gobernador de la provincia abrió el libro de las excusas macristas y repitió cada una de las frases célebres que el expresidente Mauricio Macri desparramó mientras ejercía el cargo ejecutivo máximo de la República.

Kicillof rememoró la penosa y viral frase del entonces Presidente de la Nación y actual líder de Juntos que mostró el desconocimiento que tenía del país que gobernaba y de la situación que estaba atravesando. La frase “esa te la debo” fue la respuesta a un periodista de la red92 y diario hoy, quien hizo una pregunta de un tema coyuntural y que Macri no pudo responder.

La historia

En abril de 2016, los trabajadores auxiliares de la provincia de Buenos Aires vivían un momento muy particular en el que sufrían grandes recortes de su sueldo por parte del gobierno de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, hoy candidata a legisladora por la Capital Federal. La decisión no fue un dato más, sino que la foto fue muy cruel y fue la muerte de una auxiliar de Mar del Plata, quien estaba afiliada al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME).

Concretamente, el cronista le consultó al presidente Macri por la muerte de la auxiliar que había fallecido tras enterarse de que el gobierno de la macrista de María Eugenia Vidal le había aplicado un feroz descuento de $6000.

“Es un tema de la Provincia de Buenos Aires. (La respuesta) Te la debo porque no estoy en tema”, respondió entonces el primer mandatario, visiblemente sorprendido, durante una conferencia de prensa en la localidad de Lavallol.

La frase “te la debo” no tardó en viralizarse pocos minutos después en las redes sociales, al igual que el video del presidente al momento de pronunciarla.

La víctima -que dijo desconocer Macri- se llamaba Yolanda Mercedes, tenía 60 años y su corazón no resistió al ver cómo su sueldo había quedado reducido a $40 pesos tras el brutal descuento aplicado por gobierno bonaerense.

En total habían sido unos 65 mil auxiliares de la educación los que vieron en sus haberes una quita del hasta el 80%.

La medida fue una represalia, supuestamente, por el plan de lucha que había desplegado el SOEME, durante 45 días, que incluyó paros, movilizaciones y retenciones de tareas. Fue en rechazado al otorgamiento del irrisorio aumento salarial del 12,1% y en reclamo a la inmediata reapertura de paritarias.

Meses después comenzó la persecución macrista al titular del SOEME, Marcelo Balcedo, por defender a los trabajadores, al igual que a otros líderes sindicales, del feroz ajuste de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.