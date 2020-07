En una entrevista exclusiva con diario Hoy, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán habló sobre el pico de contagios, el posible colapso del sistema sanitario, la probabilidad de dar marcha atrás la flexibilización de la cuarentena y las salidas recreativas en La Plata.

Pico de contagios

El ministro sostuvo que “el virus está creciendo en forma alarmante, preocupante” y que “estamos cerca del colapso”. También indicó que “si el porcentaje de camas ocupadas llega a 75%, volveremos marcha atrás indefectiblemente”.

“Nosotros lo vamos midiendo con distintas variables. El tiempo de duplicación, que se había estirado de 13 días a 20, bajó a 17 en el lapso de las últimas tres jornadas. Pero también seguimos otras variables, es decir, cómo impacta ese crecimiento en el sistema sanitario. En abril, vimos que el total de la gente que se enfermaba, hasta el 12% tenía que ocupar una cama de terapia. Hoy en día estamos en un porcentaje del 2% de ocupación de camas, teniendo en cuenta el total de contagios, con lo cual estamos más aliviados, pese a que aumentaron mucho los casos”.

Además, resaltó que “de acuerdo a la cantidad de casos positivos de Covid-19 que veamos este fin de semana, decidiremos si es necesario volver atrás. El objetivo es restringir la circulación, pero si se ve alguna actividad que no aporta demasiado riesgo, obviamente se va a permitir. Siempre priorizando las de sustento económico”.

Testeos

Consultado sobre la cantidad y capacidad de testeos disponibles en la provincia de Buenos Aires, Gollán opinó que “obviamente ningún país del mundo puede testear la cantidad de casos que necesitan, porque hay un gran porcentaje de asintomáticos. A quien tiene pocos síntomas tampoco. Un estudio que hizo CABA afirma que hay una tendencia mundial que en el pico de contagios, de cada 10 contagiados, hay 9 asintomáticos”. Además, aclaró que “es importante que se sepa esto: Estados Unidos está primero en el ranking de testeos, que es un desastre sanitario. Los norteamericanos hicieron millones de testeos, ¿para que les sirvió? Para nada”. El ministro de Salud concluyó que “el testeo por sí mismo, si no está acompañado de ningún fundamento epidemiológico no tiene ningún sentido. Al no presentar síntomas hasta los cuatro días, terminás el test y al día siguiente aparecen nuevos contagiados que no estaban registrados”.



Traslados de pacientes

En caso de un colapso en el sistema sanitario en el AMBA, el ministro descartó la posibilidad de trasladar a municipios del interior a pacientes, indicando que “es muy difícil pensar que a un paciente de terapia intensiva se lo pueda trasladar a 400/500 kilómetros. Hemos desarrollado mucho la capacidad de camas en los municipios del interior de la Provincia, para contener todas esas camas de terapia intensiva que terminaban en La Plata o en el AMBA, que antes faltaban en el interior. Era un reclamo de cada intendente del interior con quien teníamos reuniones”.

“Eso se resolvió tanto para la pandemia como para después, y con un criterio regionalizado; y evita que se ocupen camas en el AMBA o en CABA por distintas afecciones de pacientes que residían en los municipios del interior de la Provincia”. Además, indicó que “en estos momentos están empezando a aparecer casos en casi todos los municipios”.

¿Turismo sin vacuna?

Sobre la posibilidad de llegar a la temporada de verano con flexibilizaciones que permitan a los ciudadanos viajar a la costa bonaerense, el ministro se mostró escéptico: “Es complicado pensar que millones de bonaerenses, si no hay una vacuna, vayan todos a Mar del Plata u otras ciudades, en las que en algunas aún no hay casos registrados”. Gollán tomó como ejemplo Estados Unidos, “donde la pandemia comenzó golpeando principalmente al estado de Nueva York, y tras levantar sus restricciones, miles de norteamericanos se dispersaron por California y los estados del Sur. California prácticamente no tenía casos, y ahora que se flexibilizó la circulación, estalló Texas, Florida, San Francisco. Hoy California acaba de sobrepasar la cantidad de casos de Nueva York. Entonces imaginemos eso. Si los índices no son alentadores, y no contamos con una vacuna, sería una locura irnos todos a vacacionar a la costa”, remató.

“No es tiempo de salidas recreativas”

En vistas de que el intendente Julio Garro prevé habilitar salidas recreativas y actividades deportivas en forma gradual en La Plata, el ministro de Salud Daniel Gollán dijo: “Nosotros no somos partidarios de que en tiempos de crecimiento importante del virus se permitan actividades recreativas, por­que, por ejemplo, los chicos se toquetean en el juego, y ahí pierde efectividad el barbijo y todas las medidas dispuestas que han generado avances. Lo mismo en el caso del tenis, en el que afirman que no hay contacto físico. El jugador de tenis está todo el tiempo secándose la nariz, ambos jugadores usan y tocan la misma pelota. Por eso estas actividades deportivas, en estos tiempos, para no­sotros no son recomendables”.

Por otro lado, afirmó: “Tenemos una excelente relación con Garro, y tratamos de generar consenso con todos los intendentes. Pero si vemos que alguno se corta por la libre circulación y después, como le vienen los casos de coronavirus, se asusta y tiene que cerrar el tránsito, ahí ya tenés un problema porque tenés mayor circulación de personas y habilitaste actividades”.

En esa línea dejó bien claro que “no pensamos en un esquema punitivo” en caso de los municipios que no respeten a rajatabla la cuarentena estricta, pero “después lo verán reflejado en los números”.

También agregó que “las cuarentenas y estos asuntos que llevan detrás decretos que temporalmente restringen derechos se tienen que llevar adelante con el consenso de los intendentes y los ciudadanos”.

Personas mayores

El ministro sostuvo en un pasaje de la entrevista que “respecto a las personas mayores, estamos siendo muy estrictos en los protocolos de protección de los geriátricos. En un principio los casos en los geriátricos estallaban, y hoy ya no sucede. Hay una tendencia fuerte de nuestra parte de cubrir a los adultos de tercera edad, pero aún queda trabajar en aislar a la persona que está enferma por diez días, sobre todo si convive con gente adulta”.