Exclusivo: la palabra de los concejales en la vuelta a las sesiones presenciales

Las bancas se cambiaron por sillas, y para tener uso de la palabra, los ediles debían acercarse a un banco con un micrófono. A continuación, la palabra de los protagonistas de esta modalidad inédita, y los puntos más importantes.

Modalidad

La presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, afirmó que “después de la sesión anterior que tuvimos, donde pudimos sesionar por videollamada, abrimos un camino para garantizar el funcionamiento de las instituciones más allá de que vayamos encontrando distintas modalidades. Nos impulsó a hacer presencial esta sesión la posición que están teniendo el Gobierno nacional, provincial y municipal de ir abriendo algunas actividades, entonces decidimos hacer presencial la sesión, pero con muchísimo distanciamiento”.

Por su parte, Gastón Crespo, concejal por el Partido GEN, afirmó que “fue una sesión atípica ya que no se hizo donde históricamente se hacen las sesiones del Concejo Deliberante. Para mantener la distancia social reglamentaria, para mantener todo el protocolo ante reuniones que prevé la nación, la provincia y el municipio. Esto tiene que ver no sólo con los individuos que asisten sino también la higiene, la limpieza, y que no haya contacto físico, que haya alcohol en gel, barbijos. Se trataron temas de la ciudad, en su mayoría se logró un consenso, y donde no, fueron enviados a Comisión para ser tratados minuciosamente”.

Noberto “Chucho” Gomez, concejal por el Frente de Todos, sostuvo que “es un logro de esta oposición fundamentalmente sesionar porque se demoró mucho en qué momento y en qué instancia, a través de que plataforma sesionábamos (primero digital, luego el Dardo Rocha). Lo que nos queda por discutir es lo más importante, que está en la Comisión de Hacienda, y es qué fondos va a reasignar el intendente Garro para esta situación”.

Por su parte, Javier Mor Roig, edil de Juntos por el Cambio, afirmó que “lo importante es que el municipio de La Plata es de aquellos que creen en la República, en las instituciones republicanas, y en el funcionamiento de todos los poderes del Estado. Lamentablemente no tenemos el mismo acompañamiento de la legislatura provincial y del Congreso, donde hace dos meses están dando vueltas, y lamentablemente en estos tiempos es muy importante que exista el Concejo Deliberante, que existan las legislaturas, que exista el Congreso. Para nosotros es muy importante lo que se ha hecho en el municipio de La Plata, porque hay muchos municipios que no han sesionado”.

Apoyo a la renegociación de la deuda

El hecho más destacado de la sesión fue el respaldo de todos los cuerpos a las renegociaciones de deudas que están llevando adelante Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martin Guzmán, a nivel nacional, y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el concejal por el Frente de Todos, Guillermo “Nano” Cara, manifestó que “no se puede plantear el pago de una deuda sobre las condiciones ruinosas de la población. Eso ya se ha demostrado lamentablemente en otros países y en otros momentos de la historia Argentina, por lo que hay que resaltar la decisión del oficialismo de acompañar nuestro proyecto” concluyó el edil.

Sobre el tema, la presidenta del Concejo, Ileana Cid, manifestó que “nosotros lo que trabajamos para la sesión de hoy es acompañar al gobierno nacional y provincial en todas las renegociaciones de deudas, de hecho los intendentes y los gobernadores han estado fuera de cada uno de los colores políticos que tiene cada representante han estado acompañando estas medidas. Esto es algo bueno para todos los argentinos, así que siempre nos va a encontrar más allá de lo que pensemos trabajando juntos en esa línea”.