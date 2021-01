Federico Otermín: “Todas las fuerzas políticas deberían ayudar a la gente a inscribirse en el operativo de vacunación contra el coronavirus”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, destacó el rol de la militancia en el marco del fomento de la campaña de vacunación contra el coronavirus. “Todas las fuerzas políticas deberían ayudar a la gente a inscribirse en el operativo de vacunación. Si te dedicás a la política, o sea a ayudar al otro, y no ayudás a que la gente se vacune, ¿para qué te dedicás a la política realmente?”, reflexionó Otermín, y destacó que “nos enorgullece que haya compañeros y compañeras peronistas de toda la Provincia que vayan casa por casa para asesorar y ayudar a los vecinos y vecinas y potenciar el alcance de la campaña que impulsa y coordina el gobierno de Axel (Kicillof) y todo el equipo de salud bonaerense”.



“La vacunación contra el coronavirus es optativa y requiere prestar el consentimiento explícito. Por eso la militancia, vecinas y vecinos solidarios, se organizan para asistir a los adultos mayores que no tienen acceso a la conectividad a que puedan inscribirse. Nosotros remarcamos lo importante que es que todos los que quieran vacunarse se anoten, porque de esa manera se compone el padrón y se planifica la aplicación de las dosis, priorizando a quienes presentan factores de riesgo y a trabajadores y trabajadoras en mayor contacto con la población”, detalló Otermín.



En relación al proceso de inscripción, el titular de la Cámara baja bonaerense resaltó: “La brecha digital tiene que ver con la conectividad, pero también con el manejo de la tecnología. Los medios de comunicación podrían ofrecer espacios de difusión e información para que la gente pueda anotarse y acceder a su derecho a protegerse y también los dirigentes de la oposición pueden ir a las casas a colaborar con la población que necesita anotarse para vacunarse y no sabe o no puede hacerlo. Sería buenísimo que lo hagan, ¿o ya no tocan más timbre?”.



Para concluir, Federico Otermín defendió “la campaña de vacunación más importante de la historia” y dijo: “A las y los bonaerenses que quieran vacunarse les pedimos que se anoten en vacunatepba.gba.gob.ar. Si sabés de algún abuelo o alguna abuela, o de cualquier persona que no tenga manejo o acceso a internet, ayudalo. Vacunarse es un acto de solidaridad y amor colectivo”.



En los últimos días, Otermín estuvo recorriendo distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires en Ezeiza, Lobos, Azul y Tres Lomas, agradeciéndoles a los trabajadores y trabajadoras de la salud “el esfuerzo y el compromiso”. “Tenemos que revalorizar la tarea de Axel y de todo el equipo de Salud bonaerense para robustecer el sistema sanitario en tiempo récord y el acompañamiento del pueblo que fue esencial para transitar esta pandemia”.1