Garro recibe 57 millones de pesos para poner en marcha cinco obras paradas

El intendente Julio Garro explicó cuál será el destino que se les dará a los fondos que recibirá, desde la Provincia, correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal. Sobre ello indicó: “Son obras que habían quedado inconclusas del año anterior. Las pusimos en este FIM y, si bien el monto no es muy grande, porque son 57 millones de pesos, ayudan por lo menos a culminarlas”.

Garro también afirmó: “Las obras en la ciudad que se van a hacer con el FIM son pequeñas. Está la de 28 bis y 495, la de 121 y 64, la rambla que quedó inconclusa en 25 de 44 a 60; obras que no llegaron a su final. Por ejemplo, en lo que respecta a la rambla de 25, se culminó la tercera cuadra, no se arrancó con la cuarta, pero no hay algo roto, sino que no se continuó el proyecto”.

La salida a la ruta 36 por avenida 66 es una de las obras inconclusas de la gestión de Garro y, al ser indagado por la misma, el intendente informó: “Está incluida en un paquete de obras de Nación y tiene un presupuesto de sesenta y pico de millones y estaría bueno que esos fondos se liberen. Es un momento económico el que atraviesa nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad en el que hay que empezar a darle mucha importancia a que vuelva la obra pública. Más que nada por los trabajadores, para que muevan los corralones y las cementeras, las empresas de máquinas. Es por eso que estamos muy ansiosos”.

Sobre el incremento en los casos de Covid-19, Garro remarcó: “El clima y el tiempo es el adecuado para que este virus progrese más que nunca, y lógicamente la curva va a ir creciendo. Pero lo importante es que todavía está controlado y los hospitales tienen mucha capacidad. Si hay algo para festejar en la pandemia es que nos sentamos en una misma mesa con todas las organizaciones y las otras fuerzas políticas, lo que habla de la madurez, de la responsabilidad y el compromiso”.

El comercio platense no quedó fuera de las consultas al mandatario de la ciudad y sobre su situación indicó: “Lo que le pedí a Bianco es que nos sentemos en una mesa de trabajo para ir punteando en qué condiciones el comercio puede empezar a volver a la normalidad, y teniendo en cuenta los comercios de cercanía, no la apertura de los grandes centros comerciales”.

Garro no esquivó el pedido que desde muchos centros comerciales le hacen para volver a trabajar y explicó: “Muchos de los comercios de cercanía están allí en Los Hornos, San Carlos, Romero, City Bell, calle 12, calle 8, calle 9, y uno cuando pide la habilitación de esos comercios es para que vaya la gente que vive a su alrededor”.