Ginés se reunió con los legisladores de la comisión de Salud del Congreso

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se reunió ayer por la tarde con diputados del Frente de Todos y de la oposición para despejar dudas sobre la “Sputnik V”, la campaña de vacunación y los contratos del Gobierno con las otras vacunas.

Los grandes ausentes en el encuentro fueron los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes habían pedido este encuentro, pero luego se negaron a realizarlo fuera del Congreso y por ello no asistieron ayer al Ministerio de Salud. El único opositor fue Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro.

Ginés les aseguró a los legisladores que el Gobierno nacional tiene un plan de vacunación “en marcha”, con contratos firmados por más de “51 millones de dosis, y negociaciones abiertas con otros proveedores internacionales” para inmunizar al país.

La comitiva de diputados estuvo encabezada por el titular de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (diputado del Frente de Todos), en su despacho de la cartera sanitaria, para informar sobre el plan de vacunas que instrumenta desde diciembre el Gobierno nacional, a dos días de haber comenzado a dar la segunda dosis de la vacuna “Sputnik V”.

“Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados por más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población”, señaló González García, según un comunicado difundido por su ministerio.

También estuvieron presentes el titular de Anmat, Manuel Limeres, la representante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), Mirta Roses, y los diputados del Frente de Todos María Luisa Montoto, María Jimena López, Paola Vessvessian, Carolina Moisés y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).

González García señaló que se trató de “una reunión exitosa”, y consideró que “siempre es bueno compartir con los representantes del Poder Legislativo toda la información y la gestión que se realiza desde el ministerio”. “Desde un principio venimos trabajando con todas las provincias en unidad sin distinción partidaria, porque nuestro objetivo es llevar confianza a la población y cuidar la salud de todos y todas”, subrayó el funcionario.

“Nos recibió hoy el ministro Ginés con, también, la principal autoridad de la Anmat en su despacho a miembros de la comisión de Salud y a otros legisladores, sobre todo para contarnos y ponernos en novedades sobre cómo avanza la pandemia, cómo ve él la situación de la pandemia en la Argentina, la situación del sistema de salud y también el programa de vacunación”, dijo ante los medios Pablo Yedlin, al salir del Ministerio de Salud.

Yedlin aseguró que dialogaron con Anmat sobre las autorizaciones y los distintos laboratorios que han sido autorizados para la aplicación de la vacuna en la Argentina. “Ginés nos contó un poco cuál es la expectativa en los contratos firmados ya y contratados por el país para la llegada de vacunas”, afirmó.

La autorización para mayores de 60 años

Con respecto a la autorización de la “Sputnik V” para las personas mayores de 60 años, Yedlin dijo que la Anmat “confirmó que tiene los papeles para dar esta respuesta”. “Han sido traducidos, los están evaluando, y seguramente en los próximos días vamos a tener una respuesta al respecto. Todavía no está autorizada para mayores de 60 años”, deslizó el diputado.

El contrato con Pfizer

Aún no hay nada concreto con Pfizer y en la reunión se aseguró que se está intentando arreglar un cambio en el contrato para que definitivamente se destrabe la llegada de las vacunas norteamericanas al país. “Podría haber un acuerdo, pero por ahora no lo hay”, dijo Yedlin.

La ausencia de Juntos por el Cambio

Con respecto a la ausencia de Juntos por el Cambio, el titular de la comisión de Salud lamentó que los diputados del principal bloque opositor hayan faltado y afirmó que cree que tuvo “más que ver con la política que con lo sanitario”.

“De todas maneras, el ministro (González García) ha sido muy generoso y se ha ofrecido a hacer las reuniones que haga falta con el resto de la comisión en el momento en que esto sea necesario”, amplió Yedlin, quien al mismo tiempo dijo que no hay una fecha para la reunión en el Congreso, pero que se organizará “en las próximas semanas”.

Mario Negri informó que no iban a asistir a la reunión y le solicitaron al ministro que brinde un informe ante las comisiones de la Cámara de Diputados. En declaraciones ­televisivas, Negri contó que hace ocho meses que esperan a Ginés en el Parlamento. “Hay no menos de 40 pedidos de informes, pedidos de interpelación. Si no tienen nada que ­esconder, no tienen por qué no ir a dar informes al ámbito natural que es el Congreso”, dijo Negri.

“No hay coronita. Ginés debe ir al ­Congreso, no se trata de que el Congreso vaya al despacho del ministro. Nunca pudimos saber qué pasó con Pfizer; nunca pudimos saber qué pasó con la documentación de la vacuna rusa, que ahora parece que llegó a la Anmat”, sentenció el jefe de bloque de Juntos por el Cambio.