Habla Cristina Kirchner en el Teatro Argentino

Cristina Fernández de Kirchner dará una charla magistral en el Teatro Argentino de La Plata que ella tituló “Argentina circular” en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK).

Hablará en su presentación sobre “la histórica receta de inflación y recesión” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la actualidad nacional e internacional en la que va a alertar sobre la fragmentación política y la concentración económica.

Se especula con que su discurso haga referencia a la interna del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones considerando que Alberto Fernández anunció que no participará como candidato.

Con el dólar paralelo cerca de los $500 se espera que la VicePresidenta haga mención en su discurso.

Por su parte, Anibal Fernández dijo: “no está proscripta” y afirmó: “No sé qué ventaja se busca” respecto a las especulaciones que se hacen sobre el tema.

El Secretario General de la CTA y Diputado Nacional del Fren te de Todos, Hugo Yasky, manifestó que Cristina Kirchner “no descarta ser candidata” y continuó afirmando “Yo quisiera que Cristina Kirchner fuera la próxima presidenta”, en diálogo con CNN Radio. Y agregó: “Mi sensación es que va a estar en el centro de la cancha en términos políticos y no descarta una candidatura. Nos dijo que no lo descarta”.

Desde el sector que lidera el ministro de Economía Sergio Massa, el Frente Renovador, confirmaron la presencia de referentes en la presentación que realizará la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Entre los presentes estaría Cecilia Moreau, Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación y los legisladores nacionales Carlos Selva, Ramiro Gutiérrez y Mónica Litza.

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, en referencia a CFK, aseguró que “su eventual candidatura es disruptiva”. En comunicación con Radio Perfil, el legislador argumentó sus palabra al entender que la Vicepresidenta “es la única que se puede enfrentar a los poderes reales” Y agregó: “Algunos dicen que no quieren mucho a CFK pero que es la única que nos puede sacar del quilombo”.

Omar Plaini, Secretario General de Canillitas, expresó en diálogo con Futurock sobre una posible candidatura de CFK para las Elecciones 2023: “Cristina ya tomó una decisión. Pese a mi deseo y al de millones, no creo que vaya a cambiar de decisión”. Asimismo, entiende que “la única que garantiza saber a dónde vamos es Cristina Kirchner. Los estadistas de la magnitud de Cristina no abundan, siempre es grato escucharla”. Y concluyó: “Quien conduce y acumula es Cristina Kirchner. Va a tomar decisiones cuando quiera, no cuando la oposición o los mercados quiera”

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, habló de la presentación de Cristina Kirchner en La Plata y aseguró que a él no lo convocaron a participar del encuentro de la militancia. “A mi no me invitaron, no me dijeron nada. Yo soy de La Plata, pero nadie me dijo nada del acto, ni me invitaron”, aseguró. En referencia a las próximas elecciones, aseguró que “las PASO darían un candidato de consenso votado. Sería lo indicado, ahí tenemos la obligación de respetar el resultado y apoya a aquel que sea designado como candidato del sector” dijo el sindicalista en comunicación con El Destape.