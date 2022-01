Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el FMI: "Había un problema gravísimo y ahora tenemos una solución razonable"

Durante la jornada de este viernes, el Gobierno nacional informará sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El Presidente habló desde las 10 de la mañana en la residencia de Olivos para confirmar el acuerdo en la negociación.

En ese sentido, Alberto Fernández comenzó: "Teniamos una soga al cuello, la espada de Damocles. Ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro".

A su vez, contempló la diferencia entre éste acuerdo con otros firmados por el país en tiempos pasados: En comparación con otros anteiores que la Argentina firmó, este no contempla restricciones que impidan el desarrollo, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el 2020. No nos obliga a una reforma laboral y promueve la inversión en obra pública".

Además, destacó que el acuerdo no impone llegar a un déficit 0 (en 2024 la meta es llegar al 0,9%), no impacta en los servicios publicos, no relega el gasto social y respeta los planes de inversión.

Explicó también que sin este arreglo las posibilidades comerciales economicas y de financiación, estarían seriamente limitadas. "Este acuerdo no nos condiciona", replicó.

Por último, en el mensaje que duró solo 5 minutos, agregó: "La historia juzgará quien hizo qué, quien creó el problema y quién lo resolvió. Había un problema gravísimo y ahora tenemos una solución razonable".

Minutos más tarde, tanto el ministro de Economía, como el jefe de Gabinete, dialogaran con la prensa para despejar todo tipo de dudas respecto a la negociación con el Fondo, que se reunió esta mañana para confirmar lo que se venía contando con el correr de las horas.

PRINCIPIO DE ACUERDO

Según indicaron, el Gobierno nacional y el FMI llegaron a un acuerdo por la deuda de los USD 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Estiman que la clave fue el sendero fiscal.

Ámbito Financiero destaca que un déficit de 2,5% del PBI para 2022 y, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024 son fundamentales para poder concretar el mismo. De todas maneras, hay otros aspectos sobre los que todavía están trabajando.

Desde Casa Rosada, insistían en que uno de los puntos más importantes en el que existían mayores diferencias, era ser "flexibles" con el ajuste fiscal donde Argentina no estaba dispuesta a ceder.

A pesar de intensas negociaciones, tanto Guzmán y su equipo como el Presidente, lograron acordar las ya mencionadas cifras de déficit del PBI desde ahora hasta 2024.

Tal es así que Argentina realizará el pago de los 731 millones de dólares de hoy y también el de los 365 millones del martes próximo.

Según afirman, la intervención de Estados Unidos fue clave para llegar al acuerdo, ya que la situación de tensión que se vive en Ucrania permite que la Casa Blanca no quiera "tener problemas" en Latinoamérica.