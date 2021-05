Hay 39 municipios bonaerenses en alarma epidemiológica

En medio de una ola de contagios que a nivel nacional alcanzó los 35.884 casos y 435 muertes en las últimas 24 horas, en el territorio bonaerense existen hoy 39 municipios que se encuentran catalogados en “alarma epidemiológica sanitaria”; 24 en “alto riesgo” y 2 que se sostienen en “riesgo medio”, es decir, en total de los 135 distritos, 65 se encuentran en situaciones de “alerta”, en mayor o menor medida.



De este modo, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate se encuentran en estado de “alarma”. Esta definición se aplica en aquellos distritos donde la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes es igual o superior a 500, y además el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es mayor o igual al 80%.



En tanto, en situación de “alto riesgo epidemiológico sanitario” se encuentran los municipios de 9 de Julio, Azul, Balcarce, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, General Alvarado, Junín, La Costa, Lincoln, Lobos, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Pergamino, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, General Pueyrredón y Bahía Blanca. En estos casos, se toman en cuenta aquellos departamentos que en los últimos 14 días hayan estabilizado el aumento de casos, que implica disminuir la razón de casos de 1,2 o más a 0,8 y 1,2, y presenten una incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, superior a 250. Solo las ciudades bonaerenses Coronel de Marina L. Rosales y San Nicolás se encuentran en “medio riesgo epidemiológico sanitario”.



La situación de La Plata



La ciudad de La Plata es uno de los distritos más complicados, con 21 fallecidos y 944 contagios en las últimas 48 horas. La cartera sanitaria detalló que en la ciudad hay 6.255 casos activos y un total de 1.828 personas fallecidas. Frente a ello, el Municipio analiza cerrar los fines de semana la República de los Niños y el Parque Ecológico para, según manifestó, “restringir la circulación y el esparcimiento. En un contexto en el que es conveniente hacer ese esfuerzo para seguir reduciendo la tasa de contagios, sin que esto afecte la actividad económica”.



En Zárate, por su parte, el doctor Gustavo Morán, que forma parte del Consejo Asesor municipal, habló sobre la situación sanitaria que se vive en el hospital provincial y alertó: “Las camas están al límite. Lamentablemente las camas se desocupan por óbito, es decir, por muertes, de diez personas que entran en un respirador ocho se mueren. Estamos viendo en el hospital chicos de 18, 19, 25, 33 años. Lamentablemente no cesan las fiestas clandestinas, asados, y la gente se reúne con la familia, no hay que reunirse”.