Hoy comienzan las reestricciones en el AMBA: repasá las medidas del DNU

Comenzaron las restricciones en el AMBA. Luego de hacerse oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implementado por el gobierno nacional, hoy el AMBA ingresó en fase 2 por la segunda ola de coronavirus. Las medidas restrictivas se extenderán hasta el próximo 30 de abril.

Entre lo más destacado, se encuentra la suspensión de clases presenciales a partir del próximo lunes, ya que tanto el nivel inicial, primario y secundario volverá a la virtualidad. Otro de los factores importantes es que estará prohibido circular entre las 20 y las 6 horas, ya que sólo podrán moverse los trabajadores esenciales.

En cuánto a lo comercial, todos los rubros podrán abrir de 9 a 19 y luego deberán permanecer cerrados. En cuánto a los gastronómicos, podrán abrir sus puertas en dicho horario, siempre y cuando la gente asista a mesas en espacios abiertos. Después, podrán seguir trabajando bajo la modalidad take away, de 19 a 23. Por otro lado, los comercios de categoría esencial, no tendrán límite de horario.

Además quedarán cerrados por estas dos semanas los shoppings y todas las actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas que se desarrollen en espacios cerrados. Esto también incluye a los gimnasios. Además el gobierno destacó que habrá mayores controles para que se respete las restricciones nocturnes y el uso esencial en el transporte público.

A continuación, el resúmen de las medidas en el AMBA:

- Cierre de todos las actividades comerciales a partir de las 19:00 y hasta las 9:00. Las de gastronomía podrán seguir trabajando de 19 a 23 bajo la modalidad take away.

- Restricción de la circulación entre las 20:00 y las 6:00

- Cierre de actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados.

- No habrá presencialidad en las escuelas a partir del próximo lunes, que se extenderá hasta el 30 de abril. Las clases serán virtuales

- Mayores controles en la circulación, para respetar las restricciones nocturnes de 20 a 06.

- Cierre total de los shoppings.