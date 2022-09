Intendentes de Santa Fe protestan en el Obelisco por los incendios forestales

Intendentes de Santa Fe viajaron hasta la Capital Federal para visibilizar la problemática de los incendios forestales mediante una movilización y conferencia de prensa en el Obelisco. En tanto, durante el mediodía tendrán una reunión con Diputados en el Congreso para plantear al dictado de medidas y leyes para combatir la situación.

"Se tienen que tomar decisiones para termina con el ecosidio en el Delta pero también cuidar la salud de cada uno de nuestros vecinos", expresó Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, al mismo tiempo que la reclamó al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que "deje de pelearse en los medios y en las redes sociales" y "se ponga al frente de la situación".

"El gobierno de Santa Fe sin ser su territorio está destinando muchísimos recursos", acotó Pablo Javkin, intendente de Rosario. "Se deben tomar muchas más medidas de seguridad que hoy no se están haciendo, porque no quieren, porque se hacen los distraídos, porque la Justicia dice que no les alcanza, no podemos tolerar más", agregó con tono enfático.

En este sentido, explicó el sentido de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires: "Vinimos al centro de la Argentina para que sepan lo que está pasando. Una nueva pandemia nos afecta a todos los santafesinos. Nos contestan cuando venimos acá. Tenemos los sistemas de salud saturados de consultas.

"Hemos ido a la Justicia Federal, a la de Santa Fe, a la de Entre Ríos, hemos sido querellantes, aportado documentos", comentó. Además, Javkin reclamó por acciones: "Necesitamos investigaciones y medidas concretas, acciones en el terreno, presencia permanente, todo lo que tenemos hoy es para apagar pero no tenemos nada para evitar que se prenda. Lo que hace falta leyes y presencia permanente de fuerzas de seguridad".

"Creo que esto sucede hace tres años sin la respuesta necesaria, para hacer actuar a las Justicia hay que movilizar y con los otros poderes del Estado incidiendo y poniéndose al frente de esta situación", sentenció Berti.