Juntos por el Cambio, del silencio a las contradicciones

Tras difundirse los videos en los que aparecen funcionarios bonaerenses de la gestión de María Eugenia Vidal, la exmandataria provincial, ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, tardó una semana y media en referirse al respecto, argumentando que sufrió “una angina durante varios días”.

Pero cuando llegó la hora de hablar, sucedió lo que se esperaba: negó la existencia de una mesa judicial en la provincia más grande del país. “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas a sindicalistas ni a nadie”, manifestó Vidal. Cabe destacar que en uno de los audiovisuales que salieron a la luz se lo escucha al entonces titular de la cartera de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresar su deseo de contar con una “Gestapo” para “terminar con todos los gremios”.

Además, en la entrevista del jueves pasado con LN+, la exmandataria de la Provincia expresó que “los empresarios dijeron que fue una reunión de trabajo” y, en este sentido, el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se expresó acerca de las declaraciones de Villegas: “Cuando le preguntaron sobre esto, dijo que la gobernadora los mandó a este tipo de reuniones, la tiró a la parrilla”. Con esta afirmación, se entiende que la ahora diputada por CABA, quien supo ser “orgullosamente bonaerense”, sabía de la existencia del encuentro, que tuvo lugar en una sede del Banco Provincia en 2017, entre funcionarios de su gestión, empresarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

No obstante, Vidal sostuvo que “parte del tiempo que demoré en responder es porque yo me entero de esta reunión por los medios, y por supuesto tuve que reconstruir todo lo que había pasado”.

Mientras, a lo largo de la entrevista con la mencionada señal de televisión, no logró mantener su relato y se expuso al manifestar que “muchos de los que estuvieron en esa reunión me dijeron: No sabíamos que era gente de la AFI”, pero aclaró que “la reunión fue institucional”.

En cambio, Kicillof consideró que “lo que se habló en esa reunión es totalmente ilegal” y lanzó: “Esto es un golpe obsceno a la ­democracia”.

En tanto, el presidente en ejercicio durante el período en el que se llevó adelante la reunión, Mauricio Macri, todavía no se manifestó al respecto de la presunta “mesa judicial bonaerense”.

Por su lado, días atrás Villegas debió pedir perdón por sus polémicos dichos, aunque en sus disculpas también puso en dudas el contenido difundido: “Lamento que aun en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas”, expresó.

Y en este sentido, quien lo cruzó con los tapones de punta fue la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, que expresó: “Nosotros también lo lamentamos. Y denunciamos. Y le recordamos al señor Marcelo Villegas que esta filmación ilegal, parte del espionaje ilegal, fue realizada por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”.

Cabe recordar que este multimedio, a inicios del año pasado, accedió a un audio en el que Villegas contaba la estrategia judicial del vidalismo para terminar con el sindicalismo.

En ese entonces, diario Hoy se comunicó con el exministro de Trabajo bonaerense, quien expresó: “Si existió una mesa judicial, yo no tuve conocimiento nunca. Y las veces que tuve que presentar alguna denuncia penal contra funcionarios o exfuncionarios de mi propio ministerio, lo único que me dijo la gobernadora Vidal fue: Hagamos lo correcto”. Y, en este sentido, los videos trascendidos en las últimas dos semanas dejan en evidencia que el exfuncionario le mintió a este diario, ya que los audiovisuales demuestran que él habría sido uno de los protagonistas de la supuesta ofensiva vidalista contra dirigentes sindicales.

Por otro lado, según se observa en los videos, otro de los funcionarios que participaron de la reunión fue el intendente de nuestra ciudad, Julio Garro. “Llegué demorado como 30 minutos por el tráfico y ya había comenzado la reunión. Pero jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios”, expresó días atrás, tras conocerse los videos.

Además, resaltó: “Lo mismo que vi que había cámaras, pero creí que eran de seguridad. Ahora me entero que me grabaron. ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”.

No obstante, en uno de los audiovisuales difundidos del encuentro ocurrido en 2017, el jefe comunal, quien se siente “un poco ­víctima”, expresó que “si nosotros no ­aprovechamos esto ahora, es lo peor que puede pasar. Hay que hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa”.

Le sueltan la mano a Juntos

El miércoles pasado, la titular del GEN, Margarita Stolbizer, se “despegó” de los vídeos que se fueron conociendo en los ­últimos días sobre la presunta “mesa judicial bonaerense”.

Así, la diputada nacional consideró: “Lo más grave es que se estuviera tramando una operación en esos términos y que participaran funcionarios públicos y que eso se ­filmara. Hay una cantidad de componentes que hace que sea sumamente grave la ­situación”, y resaltó: “Es de una gravedad tal que amerita una investigación muy ­profunda de las responsabilidades y las ­consecuencias”.