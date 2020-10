Kicillof: "Pusimos en marcha algo que estaba parado"

En el acto, que se realizó desde las 10 en la sede del Gobierno bonaerense, en nuestra ciudad, participó también el ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone.

Según se precisó, los convenios implican la realización de una serie de trabajos de infraestructura vial en distintos municipios bonaerenses.

Axel Kicillof cerró la conferencia destacando que a la Provincia se le quitaron recursos que generaron una desproporcionalidad entre lo que aporta y lo que recibe.

Además se refirió a que el macrismo nunca continuó las obras que habían comenzado durante el gobierno kirchnerista antes de 2015:"Pusimos en marcha algo que estaba parado y reanudamos lo que iniciamos y que ellos no fueron capaces de continuar".

También remarcó la importancia de la cantidad de zonas urbanas que no cuentan con todos los servicios en la Provincia, ya que "no es lo mismo gobernar en una provincia donde tenemos calles de tierra en zonas urbanas, porque hay argentinos que no tienen lo que tienen derecho a tener".

Por último contó que con el actual Presidente, se propusieron devolverle a los bonaerenses y a los argentinos lo ya mencionado. El objetivo es darle a los ciudadanos lo que deben y tienen que tener, refiriéndose a los servicios públicos.