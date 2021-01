“La corrupción en IOMA es múltiple y sistematizada”

Idelmar Seillant es el titular del Sindicato Único de ­Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma) y llevaba más de 15 años de actividad en el Instituto de Obra Médico Asistencial, hasta que en las ­últimas horas fue despedido de la obra social.

En diálogo con diario Hoy, Seillant precisó que “me han echado por denunciar la corrupción, por defender a los afiliados de IOMA, por defender a los trabajadores y por defender a los médicos de La Plata, Berisso y Ensenada”.

Y en este sentido agregó que “me han echado porque hace seis meses que vengo diciendo cuál es la problemática actual de IOMA”, al tiempo que afirmó que en la obra social existe una “grave corrupción” que está “manejada por un grupo de funcionarios” que “afectaba a las prestaciones, en especial a los afiliados que más la necesitan y también a los trabajadores”.

El gremialista, a su vez, explicó que “la corrupción en IOMA es múltiple y es, hasta te diría, sistematizada”, mientras precisó que “afecta” a distintos rubros, tales como las “internaciones domiciliarias, las compras y suministros, pagar prótesis con sobreprecios y no solamente eso, direccionársela a alguien”.

En relación a su despido, Seillant consideró que “hicieron la locura administrativa de echarme por denunciar la corrupción”, y aseguró que él no posee ninguna sanción disciplinaria ni un sumario.

“Es un acto de injusticia. Ningún gobierno democrático se animó a echar a ningún dirigente gremial que está tutelado. Nuestro gremio está en el Boletín Oficial de la República Argentina y está en el Ministerio de Trabajo”, manifestó.

No obstante, el titular de ­Supttioma no fue el único despedido, ya que cinco compañeros suyos de la Comisión Directiva del sindicato también fueron echados. Por lo tanto, apuntó que “descabezaron el gremio”.

Mientras, afirmó que desde el gremio han trabajado para “decir la verdad de lo que pasa en IOMA, de lo que pasa con las partidas presupuestarias, cómo se direccionan las compras, como son los sobreprecios que están pagando ahora”.

Con respecto a su accionar, el gremialista detalló que “cada tanto” se encarga de emitir una opinión pública a fin de que la sociedad “tome conciencia de lo que está pasando con las prestaciones, con los recursos” de la obra social y acerca de lo “que está pasando con la política de salud”.

De esta manera, consideró que le brindan una imagen a la población y a los ciudadanos de La Plata “como si eso fuese una gratuidad” de IOMA, “cuando no tiene nada gratuito, porque lo pagamos todos los afiliados”. “Como yo salí a decir eso, no me lo perdonaron”, sentenció.

Actualidad de la obra social

Al referirse a IOMA, Seillant detalló que “no hay un afiliado que no se queje por lo que es”, y precisó que “no tenemos auditoría de terreno, la han sacado, la han diezmado. Tampoco hay control de lo que facturan las clínicas por el tema de la Covid. Es decir, hay control por vía de una auditoría de internet, pero no hay control en el lugar donde está internado el afiliado”.

Y en este contexto, en diálogo con diario Hoy, Seillant advirtió que cada vez “cuesta más internar” a un afiliado de la obra social y que también “cuesta más que lo atiendan, porque IOMA está pa­gando a destiempo”.

Hay un “retraso” en la remuneración a los prestadores que cuidan a pacientes, a los psicólogos, a los farmacéuticos y a los médicos, según explicó el titular de Supttioma. “Cada vez el afiliado tiene que poner más plata de su bolsillo para lo que antes era gratis”, expresó.

“La Plata tiene 400.000 afiliados, y los 400.000 afiliados están en queja. Por eso existen más de 20.000 autoconvocados que continuamente van a IOMA, porque no les están cu­briendo las necesidades básicas de requerimientos de salud”.

Y detalló que los médicos se encuentran en una situación de queja permanente. “Se fueron los traumatólogos, se fueron los anestesistas. Las especialidades quirúrgicas están en queja, son muy pocas las que están trabajando”. Es el afiliado el que cada vez “pierde más prestaciones y servicios de una obra social que tendría que brindar una cobertura del 70%”.

Acerca de la pauta del aumento de los honorarios de La Plata, ­Seillant precisó que “aparentemente” les pagarán a los médicos. Además, según informó, los traumatólogos habían solicitado un 35% y en la actualidad están llegando a un acuerdo en diversos aspectos.

Falta de diálogo

Sobre el presidente de IOMA, Homero Giles, Seillant especificó que no lo conoce, aunque indicó que “nunca nos quiso dar un diálogo. Hemos pedido cuatro veces entrevista con él y nunca nos la dio. Nunca supimos el motivo, siempre nos discriminó”, y agregó, en referencia al gremio, que el titular del organismo “nunca nos nombró”.

“Somos el único gremio genuino, porque estamos formados por los trabajadores de IOMA y pertenecemos” a la obra social. “Somos propios de IOMA. Jamás nos llamó”, dijo. “La intención de ellos no fue venir a hacer una obra social más transparente, más dinámica, más ágil, con menos burocracia como proponíamos nosotros, sino darle continuidad a las mismas personas que vienen desde hace años”, apuntó el gremialista.

“A IOMA no le hace falta plata, sino que le sobran ladrones, porque el presupuesto del año 2019 –en 2020 no hubo ley de Presupuesto– fue de 97.000 millones de pesos, más partidas presupuestarias, lo que equivale a tres provincias argentinas”, consideró Seillant, quien detalló que en 2021 “se está haciendo un cálculo que va a superar los 125.000 millones de pesos”.