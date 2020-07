La cuarentena sigue sin cambios hasta el 16 de agosto

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "mayor responsabilidad" y "más cuidado" a todos los argentinos al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto para mitigar el contagio de coronavirus en el marco de la pandemia.

Acompañado por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la residencia de Olivos, el jefe de Estado advirtió que en el país "estamos atravesando un momento creciente de la circulación del virus".

Por eso, remarcó: "Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando porque estamos enfrentando a un enemigo invisible en donde el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo, ya que no se encontró todavía una vacuna".

A 134 días del inicio de la cuarentena, el Presidente reiteró: "No estamos ante una gripe más, porque no la conocemos, ni tenemos la solución de cómo curarla. No sabemos cómo curarla".

En la novena extensión de la cuarentena luego de que se decretase el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para mitigar el contagio de coronavirus el pasado 20 de marzo, Fernández envió un mensaje directo a la sociedad: "Quiero llamarlos a la reflexión. Los estoy convocando a cuidar la vida de ustedes y de los otros. A no contagiarse y a no contagiar al resto".

“Vamos a mantener las cosas como están hoy pero entendamos los costos que tiene no ser responsables”, subrayó el mandatario.

“Estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus que se concentra en gran medida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que también ha empezado a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y se suman focos en provincias como Jujuy, Chaco, Río Negro”.

En ese sentido, reiteró: "El mayor problema que tenemos es la circulación y esto se ha convertido en el mayor enemigo para combatir la pandemia". Por eso, "debemos cuidarnos y preservarnos respetando las recomendaciones para no contagiarnos porque es muy posible que la tasa de letalidad crezca y por eso estoy lejos de tranquilizarme", agregó.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que continuarán siendo "muy estrictos los controles de movilidad, para que solo puedan viajar los trabajadores esenciales" en el transporte público. Y aclaró que las aperturas se mantendrán “si todos nos cuidamos”.

En ese sentido, remarcó que estamos en "un nivel alto de casos" y que "el virus circula en todos los barrios de la ciudad", por lo que llamó a "ser muy cuidadosos y prudentes", al tiempo que reconoció la "angustia e incertidumbre" que representa el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En tanto, Axel Kicillof destacó hoy el "esfuerzo" realizado por "oficialismo y oposición" para poder "trabajar unidos", dijo que "no hay forma que nos hagan pelear en el AMBA" y destacó que el virus "cruza la General Paz" y que por ese motivo "no se pueden hacer cosas distintas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".

Asimismo, señaló que el 20% de los 3437 decesos registrados por coronavirus tiene menos de 60 años, y afirmó que "la esperanza está en la vacuna".

En números, la cifra de muertos por Covid-19 en Argentina es de 3466 y ayer tuvo el pico máximo de 153 fallecidos y más de 6.300 contagiados en todo el país, donde hay varias provincias con nuevos brotes, pero el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene en 55,3% a nivel nacional y en el 64,5% en el AMBA y no sigue el mismo ritmo de la curva de contagios.