"La decisión y el compromiso de Alberto y Axel hicieron posible que hayamos podido dar respuesta a nuestros vecinos"

-¿Cuáles han sido los mayores desafíos de su gestión hasta ahora?

-Creo que al igual que les pasó a todos los intendentes e intendentas del país, la pandemia es algo que no esperábamos y que atraviesa toda la gestión. El sistema de Salud de Cañuelas no estaba preparado para este desafío; durante la gestión de Cristina pudimos inaugurar un hospital regional en el 2015, pero lamentablemente durante los cuatro años de gestión de Cambiemos no se ocuparon por equiparlo ni ponerlo en funcionamiento pleno. Teníamos solamente nueve camas con respirador, y fue necesario equiparlo en tiempo récord. Hoy contamos con 45 camas con respirador, y en los peores momentos se llegaron a usar 38 al mismo tiempo. La decisión y el compromiso de los gobiernos de Alberto y Axel hicieron posible que hayamos podido hasta el momento dar respuesta a nuestros vecinos. Al mismo tiempo equipamos nuestro hospital municipal y creamos un centro de aislamiento, pusimos nuestro mayor esfuerzo en este campo.

Pero al mismo tiempo hemos tratado de no dejar de lado nuestros principales objetivos para la gestión, que es el crecimiento y el desarrollo de Cañuelas y la creación de empleo. Tengo confianza en que vamos a superar esta situación gracias a una campaña de vacunación histórica, y una vez que esto pase esperamos que Cañuelas sea un pilar del crecimiento en la región, con la apertura del Mercado Agroganadero a mitad de este año, y la ampliación del Parque Industrial.

-¿Cómo es su relación con el gobierno de Axel Kicillof?

-Muy buena en lo institucional, y en lo personal de un enorme agradecimiento. Lo mismo que con Alberto. Como intendenta, pienso qué difícil hubiera sido transitar todo esto si no hubiéramos tenido de nuestro lado un presidente y un gobernador tan presentes. No sólo por las decisiones que tomaron de invertir en salud, sino y sobre todo por el acompañamiento personal. Siempre que los necesité estuvieron, para escuchar, para contener, para dar respuestas. Yo creo que Alberto es el presidente que teníamos que tener para transitar esta situación; y lo mismo Axel, que priorizó a los intendentes e intendentas y no nos dejó solos.

-¿Cómo es su relación con los intendentes de Juntos por el Cambio de distritos cercanos? (Etcheverry en Lobos, Castro en Monte, Cappelletti en Brandsen) ¿En qué temas trabajan en conjunto y en qué temas no se ponen de acuerdo?

-Tratamos de tener una relación armónica con todos, estoy convencida que tenemos que trabajar mucho en la construcción de una agenda común. Este año sobre todo hemos estado muy en contacto desde lo sanitario, porque con varios municipios compartimos el hospital regional. Otro proyecto que involucra a muchos municipios es la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado. Y por supuesto, el eje productivo: nosotros este año vamos a estar inaugurando en Cañuelas el Mercado Agroganadero, que es la mudanza del Mercado de Liniers pero también es mucho más, porque está pensado como un polo agroganadero y comercial, con bancos, servicios, hotelería, turismo. Es un proyecto que no sólo va a a impactar en Cañuelas sino en toda la región.

-¿Cuáles son las características esenciales que debe tener un/a intendente?

-No corresponde que yo diga eso, cada cual tiene sus propias características. En lo personal considero que sobre todo en estos tiempos tan complicados, hay que estar cerca de las personas, escucharlas. Nuestro rol es conocer lo que le pasa a cada vecino y vecina, entenderlos y en lo posible dar respuestas. Durante la pandemia tratamos desde la gestión de agudizar la escucha, le he pedido a mis funcionarios y funcionarias una actitud de escucha permanente, y la búsqueda de soluciones creativas para cada sector.

-¿Cuáles son sus aspiraciones políticas para cuando concluya su mandato?

-Yo estoy enormemente honrada por ser la primera mujer electa intendenta de Cañuelas.Mis vecinos y vecinas me eligieron para eso y espero cumplir y estar a la altura de ese compromiso que asumí. Por ahora, no estoy pensando en otra cosa que en trabajar todos los días por construir un Cañuelas mejor.

-En varios distritos (Ensenada, Escobar, General Villegas) se advirtió que ya están listos los comités de ética para decidir prioridades ante la imposibilidad de asistir a todos los pacientes con Covid-19. ¿Esto también ocurre en Cañuelas? ¿Cuál es la situación sanitaria del distrito en este momento?

-Mi trabajo como intendenta es hacer lo posible para que contemos con la mayor cantidad de recursos para enfrentar esta situación. La situación es similar a la de la región, estamos con una ocupación dinámica que en los peores momentos estuvo cerca del 85 por ciento de camas con asistencia mecánica respiratoria. Sinceramente espero que nuestros trabajadores de la Salud no tengan que verse en esa difícil situación.

-¿Se evalúan medidas adicionales para contener la propagación del coronavirus a nivel municipal, más allá de las disposiciones de los gobiernos nacional y provincial, como se ha hecho en otros distritos?

-Es algo dinámico. Nuestro objetivo es por supuesto disminuir los casos, pero siempre haciendo un gran esfuerzo por que la situación económica y la realidad de nuestras empresas y comercios se resienta lo menos posible.

-¿Qué medidas está implementando o implementará el municipio para la recuperación económica en el marco de la pandemia?

-Venimos de una situación económica catastrófica, otra pandemia, que fueron los cuatro años del gobierno de Cambiemos, y nos tocó enfrentar esta crisis sanitaria mundial, y es lógico que la actividad económica se resienta. Nosotros lo que hemos intentado desde el primer día es tratar de ser creativos, pensando protocolos y formas de trabajo que impacten lo menos posible en lo sanitario y permitan que nuestros comerciantes, gastronómicos, cuentapropistas, empresas, sigan trabajando. La verdad es que sobre todo en los primeros momentos, por ahí no teníamos una respuesta, pero siempre los escuchamos.

-¿Cómo repercute en las arcas de la comuna el aumento escalonado de los sueldos de los trabajadores municipales? ¿Se puede complicar la negociación en octubre, cuando tenga lugar la instancia de revisión?

-Todas las medidas se toman siempre en el marco de nuestras posibilidades. Los trabajadores y trabajadoras municipales son esenciales y gracias a su esfuerzo y compromiso podemos llevar adelante la gestión. A la hora de discutir salarios tenemos en cuenta ese compromiso por supuesto, y nos gustaría que la ecuación pudiera ser aún más favorable. Pero como dije, tenemos que ser también responsables con las finanzas del Municipio.

-Al momento se convocaron al menos dos marchas y una caravana para pedir que se vuelva a las clases presenciales en Cañuelas. ¿Qué tiene para decirles a los padres y madres que apoyan esta consigna?

-Trabajamos mucho durante todo el 2020 para acondicionar las escuelas, y entendemos la importancia de las clases presenciales. Pero en este momento, la prioridad es cuidar la salud y acompañar las medidas que la Provincia ha determinado para disminuir la circulación. Entiendo igualmente a los papás y mamás que quieren a sus hijos en la escuela, que es lo que todos queremos en definitiva.