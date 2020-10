La Provincia invertirá casi $5.000 millones en obra pública

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunciaron la firma de convenios para obras de infraestructura vial en las rutas 41 y 51 por un monto de casi 5.000 millones de pesos. El acto se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone, y el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Durante el anuncio, Axel Kicillof afirmó que “la obra pública tiene un efecto multiplicador: permite unir trabajo, producción y a las y los bonaerenses”.

En ese sentido, se firmaron convenios para la repavimentación y ensanche de 23 kilómetros de la ruta 41, con una inversión de 3.600 millones de pesos, y la intervención en 400 kilómetros de la ruta 51 a partir de la generación de trochas y pavimentación de banquinas por 1.200 millones de pesos.

“Nuestra provincia históricamente estuvo muy desfinanciada. Es una provincia rica, pero desigual en lo social y con un gobierno pobre”, expuso Kicillof, y agregó que al distrito “por diversas circunstancias se le quitaron recursos que generaron una injusticia y una desproporcionalidad entre lo que aporta y lo que recibe”.

Kicillof sostuvo que la iniciativa busca aplicar recursos para fortalecer un plan estratégico que tenga en cuenta las necesidades sociales, productivas, de logística y de territorio.

Destacó las tareas de obra pública como punto clave en el proyecto de reactivación económica provincial. Sobre las implicancias del anuncio, el mandatario expresó que estos 5.000 millones repercuten en otras áreas productivas “porque los y las trabajadores que van a participar consumen, gastan y dinamizan la economía”. Además, sub­rayó que su gobierno busca “integrar, conectar y unir a la Provincia”, e indicó que apunta “a cambiarles la vida a los vecinos de esas regiones”.

Además se refirió a que el macrismo nunca continuó las obras que habían comenzado durante el gobierno kirchnerista antes de 2015:"Pusimos en marcha algo que estaba parado y reanudamos lo que iniciamos y que ellos no fueron capaces de continuar".

También remarcó la importancia de la cantidad de zonas urbanas que no cuentan con todos los servicios en la Provincia, ya que "no es lo mismo gobernar en una provincia donde tenemos calles de tierra en zonas urbanas, porque hay argentinos que no tienen lo que tienen derecho a tener".

Así mismo, contó que con el actual Presidente, se propusieron devolverle a los bonaerenses y a los argentinos lo ya mencionado. El objetivo es darle a los ciudadanos lo que deben y tienen que tener, refiriéndose a los servicios públicos.

Por su parte, Gabriel Katopodis dijo que el gobierno está cumpliendo “con el compromiso de reactivar la obra pública paralizada”. Celebró que se duplique la inversión en el área para 2021 y remarcó que se trata de “obra pública al servicio del desarrollo y no del modelo financiero; obra como pilar e instrumento para conectar, integrar y dinamizar la inversión privada”.