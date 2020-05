El arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, aseguró que si bien hubo errores en la implementación del otorgamiento de prisiones domiciliarias para evitar contagios de coronavirus, la idea es positiva. Todo en pos de resolver el estado de hacinamiento que se está dando en las cárceles.

Monseñor Víctor “Tucho” Fernández remarcó en una entrevista radial: “La sobrepoblación en las cárceles es insostenible y en ese sentido hay muchas cosas por atender”.

Asimismo, consideró que hubo un manejo vergonzoso de la información, y lamentó que ello pase constantemente con los grandes medios, que acuden a los más bajos de los instintos de la población, para crear una noticia sin medir las consecuencias”.

“Si yo pienso en lo que me puede convenir a mí, los presos no me interesan para nada. Los considero escoria, sobrantes, gente que habría que hacer de­saparecer. Ese pensamiento fascista está en nuestra sociedad argentina, y está fuerte” dijo.

Finalmente, el prelado evaluó: “Si pensás que la dignidad humana no se pierde nunca, por más que uno haya cometido errores. Si uno tiene la convicción de lo que vale un ser humano, entonces te vas a preocupar por lo que le pase a un preso también; y esto último muchas veces no entra en el pensamiento de la sociedad”.