Las tres medidas que anunció el gobierno bonaerense para frenar los casos

Tal como lo anticipó diario Hoy en su edición del domingo, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, confirmó hoy que la Provincia anunció que restringirá actividades recreativas ante la llegada de la segunda ola de coronavirus, luego de que el Gobierno nacional anunciara medidas para frenar el avance de la enfermedad.



El funcionario provincial se refirió al incremento de los contagios al indicar que “aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva, se podría decir que empezó la segunda ola, es una tendencia que no ve posibilidades de ir bajando por lo menos a corto plazo”, y comentó que también aumentaron otros indicadores, como la positividad de los testeos en la provincia de Buenos Aires, por lo que admitió que se evalúan nuevas restricciones con el objetivo de achatar la curva de contagios.

De esta manera, confirmó tres medidas restrictivas para los municipios que se encuentran en Fase 4 (entre ellos La Plata):

- Entre las 2 y las 6 de la mañana se cierran las actividades recreativas y comerciales (bares, comercios, entre otros).

- Se limitan hasta 10 personas todas las reuniones de tipo social y recreativa

- Si continúa el aumento de casos podría restablecerse la Fase 3



Sobre la forma en la que se llevarán a cabo las medidas, el funcionario oriundo de Brasil sostuvo que “hay evidencia de que frecuentar espacios cerrados no colabora; por ahí no hace falta cerrar los bares, sino tratar de que la asistencia sea en veredas, terrazas o espacios abiertos”, y aseguró que el objetivo sería aplicar “una serie de medidas escalonadas para ir intentando, y ver cómo impacta la curva”.



“Que sea algo más escalonado para evitar impulsar medidas sanitarias como las que adoptó Chile, que la semana pasada comenzó una gran cuarentena”, apuntó, y recalcó que en la Provincia ya fueron detectados casos de coronavirus con las variantes de Manaos y el Reino Unido, más contagiosas, aunque remarcó que por ahora no hay “circulación comunitaria”, y no descartó que eso pueda ocurrir, ya que en la ciudad de Buenos Aires “sí hay casos sin nexo epidemiológico de ambas cepas”.



Sobre las restricciones para quienes regresen del exterior, dijo que “hay una situación compleja”, ya que “hay turistas que necesitan volver”, pero aclaró que “hay que tener el cuidado de que, cuando vuelvan, más allá del resultado, tienen que cumplir con un aislamiento estricto de 14 días sin salir de casa, si se puede en un hotel, mejor, pero que se cumpla con esa cuarentena”.



Sobre la campaña de vacunación, García recalcó que la Provincia tiene la “posibilidad de ampliar la capacidad, cuando lleguen más dosis”, y explicó que “es difícil que uno vaya abriendo postas si no hay más dosis; si tenemos el suministro más previsible, uno puede planificar mejor y abrir más postas para reforzar”.



“Tuvimos picos de más de 60.000 vacunados en un día, y podemos ampliar eso, en la medida que nos den más previsibilidad sobre la llegada de las dosis”, concluyó.