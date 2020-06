Lawfare: la jueza Ana Figueroa confirmó que recibió presiones en la causa por el memorándum con Irán

El gravísimo hecho ocurrió en Diciembre de 2015 apenas asumió Macri. El subsecretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, visitó a la jueza en su despacho y le "consultó" pór la causa del memorándum con Irán.

Según trascendió, en la declaración escrita, la jueza afirmó que “a fines estrictamente institucionales recibí en mi despacho al funcionario Juan Bautista Mahiques, a quien no conocía y con quien no había tenido previo trato directo alguno. Para mi sorpresa el nombrado me preguntó cuánto iba en demorar en sacar una sentencia en particular, la correspondiente a la causa conocida como la de la “Inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”.

Se confirma así, el funcionamiento de la mesa judicial macrista y el lawfare que sufrieron jueces y figuras políticas durante el gobierno anterior.

En su descripción de los hechos, afirmó que tal visita le resultó extraña porque “no es habitual que un funcionario del Poder Ejecutivo pregunte por un proceso en trámite -en el caso donde el propio Estado Nacional era parte-, sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara a mi despacho a hacer ese tipo de preguntas”.

Sin embargo, el funcionario le aseguró que "el Ministro Garavano quería que dicha sentencia se dictara con anterioridad al acto, para así concurrir a la presentación del informe de gestión”.

Vía redes sociales, Juan Bautista negó que tal intercambio haya existido: "Me gustaría que la jueza Ana María Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho, y que no existió el intercambio que se insinuó hoy en @tomaydacaradio. Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo.", disparó el ex funcionario en Twitter.

Lo cierto es que después de tal encuentro, la jueza fue sometida al descrédito y la presión de los grandes medios.

-“Pedirán juicio político a la jueza Kirchnerista de Casación Ana María Figueroa” (23/12/2016).

-“El gobierno buscará remover a cuatro polémicos jueces este año” (13/02/2017). Figurábamos Freiller, Rafecas, Figueroa y Hergot, en ese orden.



-“Ana María Figueroa, la camarista más ‘apuntada’ por el oficialismo” (12/02/2018).

- “Primer paso de la denuncia contra la jueza Figueroa” (16/02/2018).

-“Avanza el juicio político contra una camarista clave de Casación. Se trata de Ana María Figueroa, vinculada al Kirchnerismo y uno de los objetivos de Macri” (16/02/2018).

A la presión de los medios, se le sumó también la persecución judicial. La camarista afirma al respecto “nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias con diferencias de cinco días entre ellos (del 14 al 19 de julio de 2016) que, sin méritos ni pruebas, se mantuvieron latentes durante más de tres (3) años hasta que reglamentariamente debieron ser archivadas”, concluyó,

Queda así al descubierto y se confirma un secreto a voces. Anteriormente al caso de la camarista no se había registrado un caso similar, por lo que constituye el primer caso de Lawfare a un mienbro de la justicia.

El mecanismo de funcionamiento es similar en todos los casos. Con la complicidad de los medios y la justicia, se realizan denuncias infundadas que terminan en punto muerto pero que son levantada por los grandes medios para desacreditar a los funcionarios que no son afines al gobierno de turno.