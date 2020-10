Leopoldo Moreau se refirió al espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan

“Hay elementos suficientes para sostener que hubo espionaje ilegal sobre los familiares de los submarinistas que fallecieron”, sentenció el diputado Leopoldo Moreau, tras que la Bicameral de Inteligencia recibiera a parientes del ARA San Juan.

“Pero también espiaron a los abogados, cosa que pudimos constatar recién hoy fehacientemente”, agregó Moreau. “Todo espionaje es condenable, pero este es doblemente condenable porque espiar a familiares, madres, hijas, hermanas, esposas de submarinistas que quedaron enterrados 900 metros debajo del mar es un acto ilegal y perverso”, opinó.

Respecto al ex presidente Mauricio Macri, el legislador no titubeó: “Es un mentiroso, no debe haber habido en la historia democrática argentina un sistema de espionaje y persecución política como el que instaló Macri en su gobierno. No fue cuentapropista, fue un sistema y nosotros estamos en condiciones de demostrarlo”, sostuvo.

“Este caso en particular es cuando con más claridad surge la responsabilidad de Macri”, afirmó Moreau. Y concluyó: “La producción de inteligencia ilegal iba a parar a manos de Macri”.