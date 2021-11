Luís Arias: "Para quienes hemos vivido la dictadura, venir a votar es una fiesta"

Luís Arias, primer candidato a concejal por el Frente de Todos en la ciudad de La Plata, fue a votar hoy por la mañana, casi llegando al mediodía, al establecimiento ubicado en 6, entre 50 y 51 en Villa Elisa.

Allí compareció ante la prensa y dijo, entre otras cosa que "para quienes hemos vivido en tiempos de dictadura, siempre venir a votar es una fiesta, una alegría y lo hacemos con mucha esperanza".

En ese sentido, dijo que la democracia y la conciencia política son las herramientas con las que se intenta combatir el odio y la mentira.

Si bien por la veda electoral no pudo explayarse más, cree que los primeros resultados estarían cerca de las 19 horas y sobre su itinerario aclaró que no lo tiene muy en claro.

"No me gusta enterarme de muchas cosas porque me pongo muy nervioso, voy a tratar de seguir mi vida con tranquilidad", finalizó entre risas.