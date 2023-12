Manuel Adorni dio la primera conferencia como vocero presidencial

Comenzó oficialmente el gobierno del presidente Javier Milei luego de la asunción en el día de ayer y hoy iniciaron algunas actividades. Entre ellas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio la primera conferencia ante la prensa y según informó, en principio dará una diariamente a partir de las 9hs

Alrededor de las 8 hs, el nuevo portavoz habló con los periodistas y abrió diciendo: "El respeto por el periodismo y la libre opinión son innegociables. En esta sala se van a encontrar con una vocería abierta, con diálogo y que va a estar compartiendo cada día con ustedes y con los argentinos lo que pasa en la República Argentina, lo que el presidente quiera comunicar y los anuncios que haya que hacer".

Luego se refirió a la gestión que se viene y sostuvo: "En el discurso quedó claro al menos el trazo de lo que van a ser estos cuatro años de gobierno. El camino es claro, es cambiar la Argentina, es terminar con esta Argentina de decadencia, de 45% de pobres, terminar con esta Argentina con una inflación que nos acompaña ya en esta última etapa desde hace 21 años".

"Ha llegado el momento de salir y esa es la decisión del presidente, que este sea el inicio de una Argentina distinta, del mérito, donde no tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia, ni los salarios bajos y, por supuesto, que nos abramos al mundo" añadió.

A su vez, Adorni afirmó que "está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos" y que "esta lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó, el 'no hay plata' no es una frase hecha".

En otras declaraciones, comenzó a responder preguntas y anunció que mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, dará una conferencia para informar las medidas económicas.

Por otro lado, dialogó sobre los trabajadores del Estado, Adorni y aclaró que: "Hay una decisión firme del presidente Milei es terminar con el empleo militante. La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que no estamos de acuerdo y vamos a combatir es lo que se denomina empleo militante, que es por una cuestión política y que no aporta nada".

"Y voy más allá, no sólo que no aporta, sino que quita productividad y salario al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado. Así que no veo ningún conflicto ni ningún empleado público que deba estar preocupado por su puesto de trabajo" añadió.

En cuanto a las privatizaciones de las empresas públicas dijo que "en principio no hay ninguna decisión para comunicar".