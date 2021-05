"Me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias", expresó el Presidente

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en el partido bonaerense de Ezeiza, el lanzamiento del Plan Federal “Juana Manso” que, con una inversión de 20.000 millones de pesos, brindará 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad.

La prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020, y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados.

“Ponemos en marcha este plan para llevarle a chicos y chicas el acceso a internet para que puedan conocer, estudiar y conectarse, y lo hacemos produciendo estas computadoras en ocho empresas argentinas que nos van a dar casi 700 mil notebooks al cabo de este año, exactamente el mismo número que se distribuyeron los últimos cuatro años”, afirmó Fernández.

En la planta de BGH, el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente local, Alejandro Granados; el director accionista de BGH, Diego Teubal; y el CEO del grupo, Marcelo Girotti.

Destacó que esta iniciativa está acompañada por el Plan de Conectividad, que busca “llevar fibra óptica a cada rincón del país”.

En ese marco, también destacó que seguirá "cuidando de la salud de los argentinos y argentinas por más que se escriban muchas hojas en sentencias" y criticó "la decrepitud del Derecho", luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema sobre la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendía la presencialidad escolar en el Área Metropolitiana de Buenos Aires.

El jefe de Estado aludió de ese modo al fallo en favor del reclamo de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU que suspendía las clases presenciales por la delicada situación sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

"No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso", dijo casi sobre el final de su discurso.

Conectividad

El Plan Juana Manso, que incluye el desarrollo de un plan de formación docente y una plataforma federal educativa para la creación de aulas virtuales, se iniciará con una primera entrega de 80 mil equipos en julio.

Posibilitará reactivar líneas de producción clausuradas en los últimos años y generar 2.000 nuevos puestos de trabajo (duplicando los aproximadamente 1.800 empleos actuales) a partir de la adjudicación a 8 empresas nacionales: 5 producirán en el distrito tecnológico en CABA, 1 en la isla de Tierra del Fuego, 1 en Rosario y 1 en la provincia de Buenos Aires.

También asistieron a la actividad, de manera virtual, los representantes de las empresas adjudicatarias Luis Galli (presidente y CEO de Newsan), Pablo Suaya (CEO de Pc Arts), Luis Szychowsky (presidente de EXO), Luis Alberto Corapi (presidente de Coradir), Mauro Guerrero (CEO del Grupo Núcleo), Eduardo Wassi (presidente de Agen) y Sergio Airoldi (CEO de Air Computers).

Además de la entrega de notebooks, el plan comprende más de 100 aplicaciones y 1.000 recursos educativos, una plataforma libre para todo el país compuesta por aulas virtuales, repositorio federal de contenidos abierto y un módulo de seguimiento para la investigación a través de la producción de datos abiertos.