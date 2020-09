“No queremos entrar en la anarquía”

Como cada semana, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, brindaron precisiones sobre el estado del aislamiento y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los diferentes distritos de la provincia.

Allí se informó que, a la fecha, los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 331.789 tras confirmarse 3.689 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Además, se registraron 1.891 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 248.892 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 6.582 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo pasado. Del total de contagiados, el 51% son hombres, 48,7% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Por su parte, y tras salirse del sistema de fases indicado por la Provincia, el municipio de Tandil duplicó los casos de Covid en una semana: de 78 casos registrados en la comuna días atrás, pasaron a 145.

Bianco, quien en la anterior conferencia apodó al municipio como la “república separatista de Tandil” por su decisión, relató que “el diálogo se mantiene por los canales institucionales que corresponden a nivel técnico. No es que se haya cortado el diálogo: que yo no haya tenido una llamada del intendente Lunghi para avisarme que se había incrementado exponencialmente de una semana a la otra el número de casos no implica eso. Nosotros actualizamos como todos los lunes el sistema de fases, eso es una normativa que se presenta en el Boletín Oficial, y seguro así se habrá enterado Lunghi de que en Tandil se duplicaron los casos”.

Sobre esa situación en dicha comuna, el jefe de Gabinete fue contundente: “Que dejen de ponerse creativos y cumplan la ley”. “Habrá que ver si respeta las normativas de Nación y Provincia o si elige seguir con su modalidad más flexible, que le ha traído resultados muy tristes. Nosotros seguiremos cuidando a los y las tandilenses como a todos los bonaerenses, con la asistencia financiera y sanitaria que se ha solicitado”.

Sanciones para municipios

El jefe de Gabinete aseguró que el intendente platense, Julio Garro, “no hizo ningún tipo de consulta” a la Provincia para habilitar el autocine, “aunque tampoco podríamos autorizarla, porque es una actividad que no está permitida en el marco del ASPO”.

“Expresamos una preocupación general con los intendentes de la oposición que no están cumpliendo las reglas. Establecimos un marco muy claro, que es el sistema de fases, donde están habilitadas diferentes actividades según cada una”.

En esa línea, Bianco afirmó que desde la Provincia “no tenemos previstas sanciones puntuales. Insisto en que el sistema de fases no fue una imposición, sino que lo hicimos en conjunto con los intendentes”.

“Apelamos a la responsabilidad y a no entrar en una situación anárquica. Porque un sistema anárquico donde cada municipio hace lo que se le antoja tiene graves repercusiones en un contexto de crisis sanitaria como la que estamos atravesando: se traduce en mayor cantidad de contagios y de muertes”, reflexionó.

Temporada de verano

La temporada de verano es una de las mayores preocupaciones para los municipios que cuentan con playa. Bianco afirmó que “la semana pasada tuvimos una video­conferencia con los intendentes de la Costa para analizar la situación y ver la posibilidad de tener la mejor temporada posible. No sabemos cuál es la mejor temporada posible, porque eso dependerá de cuántos son los contagios en las zonas turísticas y en el AMBA”.

“Siempre decimos que la Covid-19 tiene un vector muy claro, que son las personas. Si hay mucha circulación en un momento de contagios muy alto, implica llevar el virus de una zona a la otra. Una cosa será la temporada si tenemos la vacuna antes, otra es con un nivel de contagios más bajo, y otra es una temporada con un número alto de casos positivos. Lo iremos calibrando y analizando”, reiteró el jefe de Gabinete.

Por último, aclaró que “no hay ninguna solución perfecta para garantizar que no ingresen a la Costa personas infectadas o para evitar que se contagien allá”.