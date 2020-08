“No quieren la reforma porque saben lo que hicieron”

El exministro de la Corte Supre­ma Eugenio Raúl Zaffaroni se refirió a la Reforma Judicial al indicar que “no me cabe la menor duda de que van a tratar de boicotear la reforma por todos los medios. La reforma no termina acá. Hay que pensar

en la Corte Suprema. Esto es un primer paso tendiente a descentralizar el poder de Comodoro Py, pero nada más”.

“Hay gente que no quiere la reforma porque sabe lo que hizo (y piensa): No sea que esta reforma lleve a que investiguen lo que hice. Si me sacan esta estructura que me encubre, corro cierto peligro”, in­dicó sobre la preocupación que podrían tener algunos, y aseguró que “hay gente que sabe lo que hizo y tiene miedo a que lo investiguen”.

Zaffaroni también se refirió a otros aspectos de la reforma, y sobre ellos cuestionó que “no sé qué cifras han tenido en cuenta para el número de juzgados. No estuve en la confección del

proyecto”.