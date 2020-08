Once muertos marcan la más trágica jornada de la Ciudad

Frente a un Presidente y un gobernador que cada vez que se enfrentan a un micrófono piden a los ciudadanos que permanezcan en sus hogares para cuidar la salud de todos, el Municipio de la capital provincial presenta un doble discurso y enfoca sus energías en un reclamo para que algunos puedan realizar deportes individuales, en lugar de predicar con el ejemplo y cuidar la salud de todos los platenses.

Esta afirmación no es falaz ni antojadiza. En la marcha del 17 de agosto hubo funcionarios municipales y claramente no se respetó lo que la Municipalidad pide a los habitantes que respeten: quedarse en sus casas, mantener la distancia social, respetar al otro y cuidarlo con la responsabilidad individual. Si funcionarios municipales (y posiblemente el propio intendente) hacen reuniones privadas, que por cuestiones sanitarias están prohibidas, no pueden pedir a los ciudadanos que no las hagan.

Sin importar cual sea el signo político del intendente, este debe respetar las normas impuestas, por el presidente y el gobernador, para el AMBA. Como bien expresó Axel Kicillof, hay gente que se preocupa más por los deportes individuales que por la muerte de sus conciudadanos todos los días, y algunos funcionarios del Municipio platense son el fiel reflejo de ese reclamo del mandatario provincial.

Las cifras

La Municipalidad confirmó hasta el momento que se registraron 11 nuevas muertes y 209 casos nuevos durante este sábado en nuestra ciudad. De esta forma La Plata alcanza los 7.356 contagios de COVID-19 y 118 fallecidos.

Del total de contagios, 1.803 se mantienen activos, mientras que 5.435 recibieron el alta médica. Además hay 1.196 casos en estudio y 14.319 quedaron descartados.

Berisso registró 43 nuevos infectados y dds muertos

En la jornada de hoy en Berisso se registraron 43 nuevos casos confirmados, 25 sospechosos, 45 casos descartados y 1 paciente recibió el alta médica.

Además el SISA notificó el fallecimiento de dos personas confirmadas para coronavirus. Se trata de una mujer de 90 años que se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de nuestra ciudad, que presentaba enfermedad neurológica crónica y un cuadro respiratorio severo y de un hombre de 61 años, personal de salud que desarrolló una neumonía bilateral a causa de COVID-19. Se encontraba internado en un Hospital de Florencio Varela.

De esta manera, el Municipio tiene 1041 casos confirmados (324 activos, 686 con alta médica y 31 fallecidos), 2393 casos descartados.

Los casos confirmados que se registraron en la fecha de hoy, corresponden a 20 hombres y 23 mujeres, de los cuales un hombre de 62 años y una mujer de 45, se encuentra internados en el Hospital San Martín de La Plata. En tanto, los demás casos efectúan el aislamiento domiciliario correspondiente.

Ensenada confirmó dos nuevas muertes

En las últimas 24 horas se registraron 17 positivos (mujeres de 48, 32, 26, 37, 26, 75, 39, 18 y 23 años, y hombres de 33, 34, 39, 48, 39, 4, 44 y 54 años), se dieron 7 altas, se sumaron 53 sospechosos y 61 casos fueron descartados.

Además se confirmó la muerte de dos personas en las últimas 24 horas. Se trata de una mujer de 78 años que estaba internada en la Clínica de la Comunidad y un vecino de 90 años que se encontraba en la Clínica Althea.

Por su parte, se dieron 7 altas, se sumaron 53 sospechosos y 61 casos fueron descartados. De esta manera la ciudad acumula 152 activos de Covid-19, 392 de alta, 11 fallecidos, 204 en análisis y 2367 descartados. De los positivos activos 100 pertenecen a Ensenada Centro, 29 a El Dique y 23 a Punta Lara.