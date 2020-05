Pichetto aseguró que Pedro Cahn “tuvo un exceso de protagonismo”

En declaraciones radiales, Miguel Ángel Pichetto fue duro con Pedro Cahn, infectólogo asesor del Gobierno. Aseguró: “Tuvo un exceso de protagonismo que no debería haber tenido. Las medidas de la prolongación de la cuarentena o las medidas que toma el Gobierno de fondo no pueden ser anticipadas por un médico epidemiólogo, por más prestigio que tenga. A eso me refiero cuando hablo. Soy bastante claro. ¿Viste cuándo hay exceso de protagonismo? Bueno, hay exceso de protagonismo, cuando te pasa eso te la tenés que comer”.