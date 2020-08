Piden la indagatoria del ex secretario de Macri, Arribas y Majdalani

Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherarbide pidieron hoy la indagatoria de Darío Nieto, el secretario privado del expresidente Mauricio Macri; y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la causa por espionaje ilegal que tramitan en los tribunales de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.

Lo requirieron a través de un escrito que le presentaron al juez federal Juan Pablo Augé, a quien le solicitaron, además, que cite a una veintena de ex espías y a la ex empleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, para que amplíen sus respectivas declaraciones indagatorias, dado que ya habían sido convocados por el juez removido de la causa, Federico Villena.

Se trata del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; la ex gobernadora bonerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el obispo diocesano de Lomas de Zamora, Jorge Lugones; y el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, y Florencia Macri, hermana del ex presidente, entre otras víctimas.

"Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", sostuvieron los fiscales en el dictamen.

"Con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales", señalaron en el texto.

Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de uno de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de WhatsApp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argenti-na", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva".

Vicentin

Por otro lado, el juez federal Julián Ercolini solicitó hoy al mismo juzgado que le envíe la copia forense de la información encontrada en el celular del secretario privado del ex presidente, vinculado a la gestión de préstamos para la empresa Vicentin.

Se trata de una medida requerida por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que trascendiera a través de medios periodísticos que en el celular de Darío Nieto se habían encontrado anotaciones que daban cuenta del supuesto intento de conseguir financiamiento en noviembre de 2019 para la empresa que ahora es investigada en una causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

“Podría existir información relevante para las actuaciones conforme las anotaciones que habrían sido halladas en el contenido del dispositivo secuestrado”, sostuvo el juez Ercolini en la resolución en la que solicitó al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Auge, una copia de la información hallada en el celular de Nieto, en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal.

Al ordenar la medida, el juez Ercolini sostuvo: “Atento a los recaudos que demanda la producción de una diligencia de esta índole, solicítese al titular del juzgado mencionado que, por medio de la misma división que se encuentre efectuando el estudio pericial del teléfono celular secuestrado a Darío Nieto, encomiende la obtención de una copia forense de su contenido para ser elevada a este tribunal, de la que se indique indefectiblemente el correspondiente valor hash”.

A su vez, señaló, que “deberá detallarse cada paso llevado a cabo para realizar dicha copia forense y asegurarse en todo momento la adecuada preservación de la cadena de custodia del elemento secuestrado y de los datos informáticos del celular, como así también de la copia forense, con la indicación de los funcionarios intervinientes, los lugares de traslado y la fecha y hora en la que se produzca cada acto”.

En la causa identificada como Vicentin, se analiza la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina" a favor de esa firma.

De acuerdo con el expediente, esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos", que actualmente "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos" y a la espera de un concurso preventivo.